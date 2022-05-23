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عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 12:29 مساء
عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا
العاصمة العراقية بغداد في ظلّ عاصفة ترابية, 23 مايو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

من جديد ملأ الغبار والأتربة، الإثنين، سماء العاصمة العراقية بغداد، ومناطق أخرى في البلاد وصولًا إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، ما دفع السلطات إلى تعطيل الدوام الرسمي في الإدارات وتعليق الحركة الجوية موقتًا.

وبدأت العاصفة الترابية ليل الأحد مع توقع أن تزول تدريجيًا، واستيقظ سكان العاصمة على طبقات من الغبار تغطّي منازلهم وسياراتهم، فيما كان مستوى الرؤية متدنيًا في الشوارع والطرقات التي خلت تقريبًا من المارة، بحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتسببت عاصفة أخيرة مماثلة ضربت العراق قبل أسبوع واحد فقط بإغلاق المطارات والإدارات العامة كذلك وتعليق الامتحانات، فيما أصيب نحو 10 آلاف شخص بحالات اختناق خلال العاصفتين الترابيتين الأخيرتين.

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وأعلن مطار بغداد الدولي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، استئناف الرحلات الجوية ظهر الإثنين، بعد تعليقها «بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 400 متر»، كما استأنف مطار أربيل رحلاته بعد تعليقها، حسبما أكد مدير المطار أحمد هوشيار لـ«فرانس برس».

تعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية
وفي الأثناء، طلبت رئاسة الوزراء في بيان مساء الأحد، استباقًا للعاصفة الترابية، «تعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة» الإثنين، وذلك «بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق».

وصارت العواصف الترابية ظاهرةً متكررة بوتيرة متصاعدة في العراق خلال الشهرين الأخيرين، مع حلولها بشكل أسبوعي تقريبًا، ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر، فالعراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف الخمسين درجة مئوية.

وحذر المدير العام للدائرة الفنية في وزارة البيئة العراقية في لقاء مع وكالة الأنباء العراقية، من تزايد العواصف الرملية، خصوصًا بعد ارتفاع عدد الأيام المغبرة إلى «272 يوماً في السنة لفترة عقدين»، ورجح «أن تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة عام 2050».

وتمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة أشجار كثيفة تعمل كمصدات للرياح أهم الحلول اللازمة لخفض معدل العواصف الرملية بحسب الوزارة.

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