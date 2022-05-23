الرئيس الإيراني يزور سلطنة عمان لتوقيع اتفاقات اقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيارة إلى عُمان الإثنين، في ثاني محطة عربية له منذ توليه مهامه العام الماضي، يُتوقع أن تشهد توقيع اتفاقات بين السلطنة الخليجية التي تواجه تحديات اقتصادية والجمهورية الإسلامية الغارقة في العقوبات.

وسبق لسلطنة عمان أن أدت دورا وسيطا بين طهران وواشنطن في الفترة التي سبقت إبرام الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني العام 2015، وتأتي زيارة الرئيس الإيراني في وقت تُبذل جهود دبلوماسية لكسر الجمود الحاصل في المباحثات الهادفة الى إحياء هذا الاتفاق، بحسب وكالة «فرانس برس».

استقبال في القصر السلطاني

واستقبل سلطان عمان هيثم بن طارق الرئيس الإيراني، لدى وصوله المطار السلطاني الخاص في العاصمة، وأجريت مراسم استقبال رسمية له في وقت لاحق في القصر السلطاني تخلّلها إطلاق المدفعية إحدى وعشرين طلقة تحيّة للرئيس الضيف، بحسب بيان رسمي عماني.

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وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسميَّة استعرضا خلالها «أوجه التعاون الثنائي القائم بين البلدين في شتى المجالات، وسبل دعم وتعزيز علاقات الصداقة المتينة»، وفقا لوكالة الأنباء العمانية الحكومية.

وترتبط إيران بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة مع سلطنة عمان، التي أبقت على تمثيلها الدبلوماسي في طهران على حاله مطلع العام 2016، على رغم قيام دول في مجلس التعاون الخليجي بمراجعة علاقاتها مع إيران بعد الأزمة بين الرياض وطهران.

والزيارة التي تستمر ليوم واحد هي الثانية لرئيسي إلى دولة عربية خليجية منذ توليه مهامه في أغسطس 2021، بعدما زار قطر في فبراير، حيث التقى الأمير الشيخ تميم بن حمد وشارك في مؤتمر للدول المصدّرة للغاز.

العلاقات ستتحسن في مختلف المجالات

وقبيل مغادرته طهران، قال رئيسي حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية «إرنا»، إن «العلاقات التجارية بين إيران وسلطنة عمان ستتحسن بالتأكيد في مختلف المجالات، بما فيها النقل والطاقة والسياحة خاصة السياحة الصحية»، مضيفا «في هذه الزيارة سيتم توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين».

ولفت الى أن الزيارة تأتي في «إطار سياسة الحكومة القائمة على تعزيز العلاقات مع دول الجوار»، الأمر الذ أكّد رئيسي مرارا أنه يشكل أولوية لسياسة حكومته الخارجية.

وتواجه عمان، حليفة الولايات المتحدة، مصاعب اقتصادية منذ تفشي وباء كوفيد-19، وتسعى لتنويع اقتصادها وانعاش قطاع السياحة لديها.

ومن المتوقّع أن يُعيد الطرفان مناقشة اتفاق بناء خط أنابيب لتوريد الغاز من الجمهورية الإسلامية إلى السلطنة، يعود إلى نحو عقدين من الزمن، وكانت الدولتان وقعتا عدة مذكرات تفاهم في هذا الموضوع لكن المشروع لم ير النور.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار و336 مليون دولار خلال السنة المالية الإيرانية الماضية المنتهية في مارس.