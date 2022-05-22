الاحتلال الإسرائيلي يحكم على 5 من أسرى «نفق الحرية» ومساعديهم بالسجن والغرامة

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، أن محكمة إسرائيلية أصدرت أحكامًا بالسجن لمدة خمس سنوات في حق الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع في سبتمبرالماضي قبل أن يعاد إلقاء القبض عليهم، إضافة إلى تغريمهم مبلغ خمسة آلاف شيكل (1488 دولارا).

وتسببت علمية الهرب بحرج للاحتلال الإسرائيلي فيما وصف الفلسطينيون المعتقلين الذي ينتمي خمسة منهم إلى حركة الجهاد الإسلامي والسادس إلى حركة فتح بـ«الأبطال»، بحسب «فرانس24».

المعتقلين الستة بزي السجن داخل قاعة المحكمة

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان أن المحكمة نفسها حكمت على خمسة معتقلين بالسجن أربع سنوات وغرامة مالية قدرها ألفا شيكل بتهمة مساعدة المعتقلين الستة على الهرب.

وأظهرت لقطات فيديو خمسة من المعتقلين الستة وهم بزي السجن داخل قاعة المحكمة فيما كان يرتدي السادس ملابس عادية. واشتهرت عملية هروب المعتقلين الستة باسم عملية «نفق الحرية».

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من جانبه، أوضح نادي الأسير أن أربعة من المعتقلين الستة الذي نجحوا في الهرب قبل القبض عليهم محكومون بالسجن مدى الحياة. وأضاف النادي في بيان له حول المعتقلين الستة أن «الأسير محمود عبدالله عارضة (46 عاما) من عرابة جنين معتقل منذ سنة 1996، ومحكوم مدى الحياة».

المساعدة في عملية الهرب

وأوضح النادي في بيانه أن «الأسير أيهم نايف كممجي (35 عاما) معتقل منذ العام 2006 ومحكوم مدى الحياة والأسير زكريا الزبيدي (46 عامًا) من مخيم جنين معتقل منذ العام 2019» وما زال قيد المحاكمة.

وتابع النادي في بيانه «الأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عامًا) من بلدة يعبد في جنين معتقل منذ العام 2019». وفيما يتعلق بالمعتقلين الذين وجهت لهم تهمة المساعدة في عملية الهرب، أوضح النادي أن واحدًا منهم فقط محكوم بالسجن المؤبد وخمسين عامًا، والأربعة الآخرين موقوفون قيد المحاكمة.

وذكرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية في حينه أن القبض على أربعة من الفارين جاء بعد إبلاغ مواطنين عن أماكنهم. وتم إلقاء القبض على الاثنين الآخرين بعد استسلامهما إثر محاصرة منزل فرا إليه في جنين.

تفاصيل حفر نفق الحرية

وبحسب تصريحات سابقة للمعتقلين فإن عملية حفر النفق استغرقت ما يقارب عشرة أشهر. وألقت السلطات الإسرائيلية القبض على المعتقلين الستة الذين نجحوا بالفرار من السجن شديد التحصين.

وفي 6 سبتمبر 2021، هرب الفلسطينيون الستة الذين كانوا معتقلين بتهمة شنّ هجمات ضد الدولة العبرية، من سجن جلبوع في شمال إسرائيل عبر نفق محفور تحت مغسلة يؤدي إلى خارج السجن.

وتحوّلوا إلى أبطال بالنسبة إلى العديد من الفلسطينيين عندما ذكرت تقارير أنهم تمكّنوا من حفر نفق للهروب باستخدام أدوات بدائية مثل ملعقة، وقد جنّدت إسرائيل كامل أجهزتها الأمنية للقبض عليهم، بما في ذلك طائرات مسيّرة ونقاط تفتيش فيما نشرت قوة من الجيش في جنين، حيث نشأ معظمهم.