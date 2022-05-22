«حماس» تحذر الاحتلال من تنظيم «مسيرة الأعلام» في المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط

حذر رئيس حركة «حماس» إسماعيل هنية، اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي، من تنظيم «مسيرة الأعلام» في المسجد الأقصى، مشددًا على مواجهتها بـ«كل الإمكانات».

ويسعى يهود ومستوطنون لتنظيم «مسيرة الأعلام» بالقدس في 29 مايو، لإحياء يوم ما يسمونه «توحيد القدس»، وهو ذكرى ضم الاحتلال الجزء الشرقي من المدينة خلال نكسة يونيو العام 1967، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال هنية، في كلمة خلال مؤتمر أقامته حركة «حماس» في غزة، لمناسبة الذكرى الأولى للحرب الأخيرة على القطاع، «هناك دعوات استيطانية لاقتحام المسجد الأقصى وتنظيم مسيرة الأعلام، أحذر العدو من الإقدام على مثل هذه الجرائم».

وشدد هنية على أن «المقاومة في المقدمة وفي القدس وفي الضفة، لا ولن تسمح ولن تقبل بتمرير هذه الخزعبلات اليهودية في المسجد الأقصى»، مؤكدًا «سنواجه بكل الإمكانات ولن نسمح مطلقًا باستباحة المسجد الأقصى».

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قالت الغرفة المشتركة التي تضم الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في بيان، إن الشعب الفلسطيني: «لن يسمح بالمطلق بكسر قواعد الاشتباك والعودة إلى مربع الاستفزازات الذي قلنا كلمتنا فيه بكل قوة».

عدوان إسرائيلي على غزة

وقبل عام تعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي، كان الأعنف في المواجهات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة، على إثر توتر أعقب اقتحامات قام بها يهود، بينهم مستوطنون، لباحات المسجد الأقصى.

وفي أحد عشر يومًا، قتل في القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على قطاع غزة 260 فلسطينيًا بينهم 66 طفلًا ومقاتلون، وفي الجانب الإسرائيلي تسببت الصواريخ التي أطلقتها حركة «حماس» وفصائل المقاومة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية بمقتل 14 شخصًا، بينهم طفل وامرأة وجندي.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا مشددًا برًا وبحرًا وجوًا على القطاع الحدودي الذي يسكنه 2.3 مليون شخص.