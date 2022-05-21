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مقتل متظاهر سوداني في احتجاجات جديدة بأم درمان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 05:49 مساء
مقتل متظاهر سوداني في احتجاجات جديدة بأم درمان
تظاهرة في الخرطوم ضد الانقلاب العسكري، (أرشيفية: أ ف ب)
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قُتل متظاهر سوداني، السبت، فيما احتشد مئات المتظاهرين في شوارع مدينة أم درمان غرب العاصمة، احتجاجًا على الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الماضي.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان: «ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التأكد من بياناته بعد بمواكب مدينة أم درمان إثر إصابته بطلق ناري متناثر بالصدر، مرجح أنه بسلاح خرطوش»، وفق «فرانس برس».

«ارتفاع العدد الكلي للشهداء »
وأضافت اللجنة أنه «توجد إصابات أخرى بين الثوار، يجري حصرها الآن، نتيجة القمع المفرط الذي تواجه به قوات الانقلاب الثوار»، خلال تظاهرات السبت.

وقالت اللجنة إنه بذلك «يرتفع العدد الكلي لشهداء شعبنا الذين أحصيناهم إلى 96 شهيدًا» منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر. 

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ونُظمت التظاهرات غداة إفراج السلطات السودانية عن اثنين من قادة الحزب الشيوعي المناهض للانقلاب بعد يوم من اعتقالهما، بحسب الحزب. 

 احتجاجات في العاصمة الخرطوم 
وكانت أجهزة الأمن السودانية أوقفت، الخميس، خلال احتجاجات في العاصمة الخرطوم السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، وعضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب صالح محمود. 

وقال الحزب إنهما أوقفا عقب عودتهما من دولة جنوب السودان بعد لقائهما زعيم المتمردين عبد الواحد نور الذي رفض التوقيع على اتفاق سلام تاريخي العام 2020 مع الحكومة السودانية. 

وتعهد البرهان في وقت سابق بالإفراج عن معتقلين سياسيين لتمهيد الطريق لإجراء حوار بين الفصائل السودانية. وتسعى الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لتسهيل المحادثات بين الأطراف السودانيين لحل الأزمة.

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