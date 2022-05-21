مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم السبت، إن فلسطينيًا يبلغ من العمر 17 عاما قُتل بعد إصابته بالرصاص الحي خلال اشتباكات مسلحة في مدينة جنين بعد عملية اقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة في بيان أن شابًا (18 عامًا) «أصيب بجروح حرجة خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنين ومخيمها»، حسب وكالة «رويترز».

ونقلت «رويترز» عن مصادر محلية في مدينة جنين القول إن اشتباكات مسلحة وقعت بين عناصر من المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة من محورها الشمالي. ولم يتضح على الفور إن كان القتيل والجريح من عناصر المقاومة المسلحة.