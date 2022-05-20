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لقاء محتمل بين بايدن ومحمد بن سلمان الشهر المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 مايو 2022, 12:07 صباحا
لقاء محتمل بين بايدن ومحمد بن سلمان الشهر المقبل
صورة مركبة: الرئيس الأميركي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (أرشيفية)
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نقلت شبكة «سي.إن.إن»، اليوم الخميس، عن مصادر عدة قولها إن الرئيس الأميركي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد يجتمعان لأول مرة، وذلك خلال الشهر المقبل.

وأضاف تقرير الشبكة الأميركية أن مسؤولي إدارة بايدن يجرون محادثات مع السعوديين بشأن ترتيب لقاء شخصي محتمل، بينما يكون بايدن في الخارج الشهر المقبل.

وذكر البيت الأبيض أنه لا يمكنه تأكيد وجود خطط للقاء بايدن وولي عهد السعودية. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، اليوم الخميس، إنه بحث قضية إنتاج النفط مع السعودية.

توتر العلاقة بين واشنطن والرياض
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية بسبب قرارات بايدن العام الماضي تقليص الدعم الأميركي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، ونشر معلومات مخابراتية تفيد بأن ولي العهد السعودي، وافق على عملية للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله في تركيا عام 2018.

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ونفت الحكومة السعودية أيَّ تورط لولي العهد في مقتل خاشقجي. وقُتل الصحفي، الذي كان مقيمًا في الولايات المتحدة ويكتب أعمدة رأي تنتقد محمد بن سلمان في صحيفة واشنطن بوست، وقُطعت أوصاله على يد أشخاص على صلة بولي العهد في القنصلية السعودية بإسطنبول.

النفط في الصورة
كما توترت العلاقات بين الولايات المتحدة وأكبر مُصدر للنفط في العالم، بسبب جهود بايدن لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي يقول حلفاء الولايات المتحدة في الخليج إنه لا يحول دون امتلاك طهران قنبلة ذرية.

وتحاول واشنطن أيضًا، دون جدوى حتى الآن، إقناع السعودية بضخ مزيد من النفط بما يتجاوز الزيادة الصغيرة التي اتفقت عليها داخل مجموعة إنتاج أوبك+ لتعويض الخسائر المحتملة في الإمدادات الروسية بعد أن فرض الغرب عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

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