ملك الأردن يعلن تقييد اتصالات وتحركات ولي العهد السابق الأمير حمزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن العاهل الأردني، اليوم الخميس، فرض قيود على اتصالات وتحركات وإقامة ولي العهد السابق الأمير حمزة بناء على قرار مجلس العائلة المالكة، وذلك بعد أكثر من عام من اتهامه بالمشاركة في زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم.

وقال الملك عبدالله الثاني في رسالة إلى الأردنيين بثت عبر وسائل الإعلام الرسمية: «قررتُ الموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته»، مشيرا الى أن أخيه غير الشقيق «يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال»، حسب وكالة «فرانس برس».

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التخلي عن لقب أمير.. واتهام في قضية «الفتنة»

وفي 3 أبريل الماضي، أعلن حمزة بن الحسين تخليه عن لقب أمير. وذلك بعد أن واجه العام الماضي تهما بمحاولة استبدال الملك من خلال الاتصال بأعضاء ساخطين من قبائل قوية تهيمن على قوى الأمن.

قبل ذلك، في 8 مارس، أعلن الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبدالله الثاني تلقى رسالة اعتذار من أخيه الأمير حمزة على وقع الأزمة التي حدثت في أبريل 2021، والتي عرفت باسم قضية «زعزعة أمن المملكة» و«قضية الفتنة». وجاء في بيان للديوان وقتها أن الأمير حمزة رفع رسالته إلى الملك بعد لقاء بين الإثنين بناءً على طلب ولي العهد السابق.

وضمت «قضية الفتنة» أسماءً أخرى بخلاف الأمير حمزة، منهم: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله؛ إذ كشفت التحقيقات الأولية ارتباطهما مع جهات خارجية، وما يسمى بـ«المعارضة الخارجية»، وفق وسائل إعلام أردنية.