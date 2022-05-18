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شاهد: العواصف الترابية تصل الإمارات والغبار يخفي رؤية برج خليفة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 مايو 2022, 05:04 مساء
شاهد: العواصف الترابية تصل الإمارات والغبار يخفي رؤية برج خليفة
العاصفة الترابية التي ضربت الإمارات في دبي. (أ ف ب)
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أصدرت السلطات الإماراتية، الأربعاء، تحذيرًا من حصول عواصف ترابية، وحثت السكان على البقاء متيقظين، حيث تتعرض الدولة الخليجية لعاصفة على غرار باقي دول المنطقة، حيث تسببت بإغلاقات ودخول أشخاص المستشفيات. 

ودعت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي، السائقين إلى «توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الغبار والأتربة وعدم الانشغال بالهاتف والتصوير حفاظًا على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق»، وفق «فرانس برس».

 الغبار وانعدام الرؤية
ونشر سكان صورًا ومقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها الغبار وانعدام الرؤية. ولم يكن بالإمكان رؤية برج خليفة، أعلى مبنى في العالم (828 مترًا)، بسبب العاصفة.

ونشر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات تحذيرًا، الأربعاء، داعيًا الناس إلى «الانتباه». من جهته، أكد ناطق باسم مطارات دبي أن حركة الطيران لم تتأثر.

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وتسببت العواصف الترابية المستمرة منذ أيام في تعطيل الرحلات الجوية وإغلاق المدارس ودخول آلاف الاشخاص المستشفيات في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط، في ظاهرة يرجح أن تزداد سوءًا خلال السنوات المقبلة.

وخيم الغبار وانعدام الرؤية على العراق والكويت والسعودية وإيران، في ظاهرة مترابطة يعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر.

 العواصف الترابية لليوم الثاني 
وفي البحرين، تستمر العواصف الترابية لليوم الثاني على التوالي، بينما قامت بعض المدارس بتحويل الطلبة للدراسة عن بعد. وتسبب الأتربة المصاحبة للعواصف الترابية مشكلات صحية جمة لمرضى الربو والحساسية والأمراض الرئوية المزمنة وأمراض القلب، وكذلك كبار السن والأطفال والحوامل في عديد البلدان.

وكانت سحب الغبار الأصفر غطت، الثلاثاء، العاصمة السعودية الرياض ومناطق شرق وغرب البلاد.

ومساء الثلاثاء، ذكرت قناة «الإخبارية» الحكومية أن أقسام الطوارئ في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في الرياض استقبلت  «1285 شخصًا مصابين بأمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن التعرض لموجات الغبار التي اجتاحت العاصمة».

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