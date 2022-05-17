وزير العدل الجزائري: وفاة سجين الرأي دبازي «طبيعية» ووقعت في المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، الثلاثاء، أن وفاة سجين الرأي حكيم دبازي كانت «طبيعية» ووقعت في المستشفى وليس في السجن، في أول رد رسمي بعدما قررت العائلة رفع شكوى ضد الدولة الجزائرية، بحسب وسائل إعلام.

وذكر مصدر طبي في تصريح خلال جلسة عامة في البرلمان بأن دبازي الذي أُوقف في فبراير «نُقل إلى المستشفى في 17 أبريل وتوفي بعد ثلاثة أيام»، مؤكدًا أنه «لم يُتوفِ في السجن وإنما في مستشفى بني مسوس» بالضاحية الجنوبية للعاصمة، وفق «فرانس برس».

هيئة الدفاع: دبازي «وُجد ميتًا في ظروف غامضة في سجن القليعة»

وأضاف أن «تقرير الطبيب الشرعي الذي قام بالتشريح أفضى إلى أن الوفاة طبيعية» وأن «كل الإجراءات تمت بطريقة صحيحة»، كما تم تقديم نسخة من تقرير الطبيب الشرعي لأرملته، على ما نقل موقعا جريدتي «النهار» و«الخبر».

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وقالت هيئة الدفاع عن حكيم دبازي الذي توفي عن 55 سنة والأب لثلاثة أطفال إنه «وُجد ميتًا في ظروف غامضة في سجن القليعة» غرب العاصمة الجزائرية.

شكوى ضد الدولة الجزائرية

رفعت عائلة دبازي ممثلة في خالته المحامية صادق زاكية إلواز المقيمة بباريس، شكوى ضد الدولة الجزائرية بتهمة «القتل الخطأ» و«عدم مد يد المساعدة لشخص في حالة خطر» وأرفقتها بطلب تعويض قدره «مليار يورو».

وسبق أن توفي في الحبس سجينان، محمد تاملت في 2016 وكمال الدين فخار في 2019. وما زال نحو 260 شخصًا في السجون بالجزائر حاليًا بسبب الاحتجاجات أو لقضايا تتعلق بالدفاع عن الحريات الفردية، بحسب منظمات حقوقية.