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أساقفة القدس يستنكرون «اقتحام» شرطة الاحتلال الإسرائيلي جنازة شيرين أبوعاقلة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 03:17 مساء
أساقفة القدس يستنكرون «اقتحام» شرطة الاحتلال الإسرائيلي جنازة شيرين أبوعاقلة
اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة، 13 مايو 2022، (الإنترنت)
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اتهم أساقفة الأراضي المقدسة، الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي، بـ«عدم احترام» الكنيسة، خلال تشييع الصحفية شيرين أبوعاقلة، الجمعة، فيما استنكرت إدارة المستشفى «اقتحام» مبناها.

وشارك الآلاف في تشييع مراسلة قناة الجزيرة التي قتلت الأربعاء، برصاصة في الرأس خلال تغطيتها اقتحاما للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وهاجمت الشرطة المشيعين الذين أصروا على حمل النعش والسير به نحو كنيسة الروم الكاثوليك الملكيين، ورفعوا العلم الفلسطيني.

ورصدت مراسلة «فرانس برس»، الجمعة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للمستشفى من المدخل الرئيسي، واعتدائها على المشيعين.

ودان بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا، ناطقا باسم أساقفة الأراضي المقدسة، «الاقتحام العنيف للشرطة الإسرائيلية للجنازة»، مضيفا أن «الشرطة دخلت مرفقا صحيا مسيحيا، لم تحترم الكنيسة أو المنشأة الصحية أو الموتى».

انتهاك خطير للأعراف والمعايير الدولية
وتابع بيتسابالا، خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى المستشفى في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، «إن تدخل الشرطة واستخدامها غير المبرر للقوة.. انتهاك خطير للأعراف والمعايير الدولية».

وكاد نعش أبوعاقلة أن يسقط أرضا من أيدي المشيعين، بعد أن تعرضوا للضرب بالهراوات، من قبل عناصر الشرطة الإسرائيلية التي اعتقلت بعضهم.

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وندد مجلس الأمن الدولي بالإجماع بمقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية، ودعا إلى «تحقيق شفاف ونزيه»، وقالت الشرطة الإسرائيلية السبت إنها ستفتح تحقيقا، مؤكدة أن «عناصرها تعرضوا لأعمال عنف من قبل المشاغبين».

ولاحقا، جرى نقل النعش إلى الكنيسة داخل البلدة القديمة عبر مركبة الكنيسة قبل تشييع القتيلة إلى المقبرة.

من جهته، استنكر المستشفى الفرنسي إجراءات الشرطة الإسرائيلية «غير المسؤولة»، وقال مدير المستشفى جميل كوسا، «نشجب ونستنكر الإجراءات اللا مسؤولة التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية يوم الجمعة الماضي ضد مستشفى مار يوسف والعاملين فيه».

وأضاف أن «مستشفى مار يوسف يحظى برعاية الفاتيكان وبحماية الدولة الفرنسية، هذا لم يشفع لدى متخذي القرار فقاموا باقتحام ساحات وأبنية المستشفى والاعتداء على النعش وإطلاق الأعيرة المطاطية»، مؤكدا التوجه «إلى القضاء ولدينا الإثباتات».

وقال كوسا إن الطواقم الطبية، تعاملت حينها مع 13 إصابة بالرصاص المطاطي والاختناق، ومن بين المصابين أحد الأطباء الذي كان يرتدي بزة رسمية وتعرض لإصابة بالرصاص المطاطي في القدم.

هجوم عنيف على حاملي النعش
ووصف مدير المستشفى «هجوم قوات الشرطة على المشيعين» بأنه كان «عنيفا جدا وخصوصا حاملي النعش» وأنه «لم يكن مبررا بتاتا»، إذ لم يرصد «أي علامة عنف تمارس» من قبل المشيعين.

ورأى مدير المستشفى أنه كان «واضحا وجود تصميم على عدم خروج الجنازة بشكل سلمي»، مشيرا إلى أن «ما مورس على أرض الواقع هو استهداف للنعش».

ونوه كوسا بحديثه إلى الشرطة التي كان عناصرها في حالة تأهب خارج البوابة الرئيسية، قبيل بدء مراسم التشييع.

وبحسب كوسا «قال لنا الضابط المسؤول إن لديه أوامر بالقمع، طالما بقيت الأعلام مرفوعة وطالما أصر المشيعون على ترديد الهتافات الوطنية».

وتطرق المدير إلى ترويع المرضى، إذ اقتحمت الشرطة المستشفى، وجرى «مهاجمة امرأة حامل كانت قد وصلت لوضع مولودها».

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