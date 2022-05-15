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احتجاجات في تونس مطالبة بعودة الديمقراطية المكتسبة ورافضة لحل هيئة الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 05:27 مساء
احتجاجات في تونس مطالبة بعودة الديمقراطية المكتسبة ورافضة لحل هيئة الانتخابات
احتجاجات في تونس ضد سياسة الرئيس سعيّد. (الإنترنت)
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خرج آلاف التونسيين، الأحد، في تظاهرات حاشدة مطالبين بعودة الديمقراطية المكتسبة ورافضين خطوة الرئيس قيس سعيّد حل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعيين هيئة جديدة بقرار فردي منه.  

وهتف المحتجون الذين احتشدوا وسط العاصمة تونس في مظاهرة من بين أكبر المظاهرات المناهضة لسياساته منذ شهور: «الشعب يريد الديمقراطية» و«يا سعيّد زاد الفقر زاد الجوع». وجاء احتجاجهم بعد مرور أسبوع على مظاهرة أصغر من التي خرجت اليوم، تأييدًا لسعيّد، وفق «رويترز».

 «العودة إلى المسار الديمقراطي»
وقالت نائبة رئيس البرلمان المنحل، سميرة الشواشي والتي تتهم سعيّد مثلما يتهمه خصومه الآخرون بأنه قاد انقلابًا سياسيًا «أصبح واضحًا أن الشارع يدعم العودة إلى المسار الديمقراطي».

وفي تأكيد للمعارضة الواسعة بين الأحزاب السياسية لسعيد، الذي يبدو أنه لا يزال يحتفظ  بشعبية بين المواطنين العاديين، نظم مئات من أنصار الحزب الدستوري الحرّ بقيادة عبير موسى احتجاجًا منفصلًا ضد سعيد أيضًا. وموسى من مؤيدي الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة 2011.

وينفي سعيد أنه قاد انقلابًا ويقول إن تدخله قانوني وضروري لإنقاذ تونس من حالة الشلل السياسي والركود الاقتصادي المستمرة منذ سنوات بسبب نخبة يقول إنها فاسدة وتعمل لمصالحها بعد أن سيطرت على الحكم.

في الوقت نفسه، يمر الاقتصاد التونسي والمالية العامة للدولة بأزمة، وتجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ وسط فقر مدقع وضائقة شديدة.

تغيير الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
وألقت إجراءات سعيد بتونس في خضم أسوأ أزمة سياسية تمر بها البلاد منذ انتفاضة العام 2011 التي جاءت بالديمقراطية وأطلقت شرارة «الربيع العربي» وهو ما يهدد الحقوق والحريات التي اكتسبها التونسيون منذ 11 عامًا.

وغيّر سعيد المجلس الأعلى للقضاء الذي كان ضامنًا لاستقلال القضاء كما غيّر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مما أضفى شكوكا على سلامة كل من عمل في القضاء والانتخابات.

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وجاء دستور العام 2014 ثمرة شهور من المفاوضات المكثفة بين طيف واسع من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل وهو منظمة قوية تضم أكثر من مليون عضو.

«رفض استفتاء سعيد»
ويرفض سعيّد دعوات لإجراء حوار شامل مماثل، قائلًا إن من عارضوا إجراءاته يجب ألا يشاركوا في أي مناقشات حول مستقبل تونس وذلك في الوقت الذي يستعدّ فيه لإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد.

وقال السياسي المخضرم نجيب الشابي في كلمة أمام المحتجين «التونسيون يرفضون تغيير هيئة الانتخابات... التونسيون موجودون هنا لرفض استفتاء سعيد».

في المظاهرة الأخرى اليوم الأحد بالعاصمة، احتشد أنصار الحزب الدستوري الحر، والذي يوجه انتقادات كثيرًا للسياسات الديمقراطية في البلاد منذ الانتفاضة ويقول إن السنوات العشر الماضية «كانت عشرية خراب»، للاحتجاج على مسعى سعيّد لتغيير النظام السياسي بشكل فردي.

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