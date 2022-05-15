غدا.. الخطوط اليمنية تسير أولى رحلاتها التجارية من مطار صنعاء إلى الأردن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية، انطلاق أولى رحلاتها التجارية من مطار صنعاء الدولي الخاضع لسيطرة الحوثيين، يوم غد الإثنين، إلى العاصمة الأردنية عمان.

وقالت الشركة اليمنية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «بشرى سارة لجميع المسافرين، بدء تسيير الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، إعادة جدولة أول رحلة جوية تجارية من مطار صنعاء إلى عمان.

جدولة أول رحلة من مطار صنعاء

وقال وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، في بيان مقتضب، إنه «تمت إعادة جدولة أول رحلة من مطار صنعاء إلى الأردن، يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد جهود كبيرة بذلتها الحكومة والتحالف العربي الداعم لها، والمبعوث الأممي لدى اليمن، وتعاون السلطات الأردنية».

والخميس الماضي، أعلنت الحكومة اليمنية، موافقتها على تسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء، خلال مدة الهدنة الأممية، بواسطة جوازات سفر صادرة عن جماعة أنصار الله الحوثية.

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دخلت الهدنة المعلنة لمدة شهرين بين الحكومة المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي، حيز التنفيذ في الثاني من أبريل الماضي.

وتتضمن بنود الهدنة، وقف العمليات العسكرية في كافة الجبهات وخارج الحدود، والسماح بدخول واردات الوقود لميناء الحديدة (غربًا)، وتسيير رحلات جوية ذات وجهات محددة مسبقًا من مطار صنعاء، وفتح الطرق في محافظة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين.