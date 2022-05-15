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بن زايد يلتقي ماكرون مع توافد قادة العالم لتقديم العزاء في الشيخ خليفة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 مايو 2022, 11:36 صباحا
بن زايد يلتقي ماكرون مع توافد قادة العالم لتقديم العزاء في الشيخ خليفة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) يلتقي رئيس الإمارات الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر المشرّف في أبوظبي, 15 مايو 2022. (أ ف ب)
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التقى رئيس الإمارات الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يتوافد قادة العالم إلى أبوظبي لتقديم العزاء في وفاة سلفه الشيخ خليفة.

وقدم ماكرون، الذي أُعيد انتخابه هذا الشهر، تعازيه للشيخ محمد، الذي كان حاكمًا فعليًا لبلاده خلال فترة مرض الشيخ خليفة الطويلة، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات مغلقة، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومن أبرز قادة العالم الذين يتوجهون إلى عاصمة الدولة الخليجية الغنية بالنفط، يومي الأحد والإثنين لتقديم العزاء في الشيخ خليفة، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ورئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ.

واُنتخب الشيخ محمد بن زايد، الأحد، لقيادة بلاده بالإجماع من قبل حكام الإمارات السبع للبلد الخليجي الثري، إذ جاء اختياره الذي كان متوقعًا على نطاق واسع غداة وفاة أخيه غير الشقيق الذي حكم البلاد منذ 2004 لكن اضطره المرض للابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة فقط منذ 2014.

عزاء قادة العالم في الشيخ خليفة
وقدم رؤساء وملوك مصر والعراق والأردن وعمان وتونس العزاء السبت، ضمن عدد كبير من قادة دول العالم الآخرين.

وأجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي لبلاده، اتصالًا لتهنئة الشيخ محمد، فيما كتب رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي على «تويتر» مشيدا بـ«القيادة الحيوية وصاحبة الرؤية» للرئيس الجديد.

ويقوم ماكرون وجونسون بثاني زيارة لهما لأبوظبي خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ فشل جونسون خلال زيارته الأولى في إقناع قادة الإمارات والسعودية بضخ مزيد النفط لتخفيف الأسعار التي ارتفعت على وقع الحرب في أوكرانيا.

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ووقعت الإمارات عقدًا كلفته 14 مليار يورو لشراء 80 مقاتلة «رافال» خلال زيارة ماكرون في ديسمبر الماضي.

وتوترت علاقة الإمارات مع حليفتها الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مع اختلاف البلدين حول علاقات أبوظبي الوثيقة مع روسيا، وإعادة واشنطن المباحثات النووية مع إيران، التي تتهمها دول الخليج بزعزعة استقرار المنطقة.

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