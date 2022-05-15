بلينكن يعرب عن دعمه لعائلة شيرين أبو عاقلة في اتصال هاتفي

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مع عائلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بعدما انتقد استخدام إسرائيل القوة خلال جنازتها، وفق ما أفاد مسؤول في الخارجية الأميركية الأحد.

وأوضح المسؤول، أن بلينكن أعرب عن «تعازيه العميقة»، في اتصال هاتفي مع أفراد عائلة شرين أبو عاقلة، وذلك أثناء توجهه، السبت، إلى برلين للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي، بحسب وكالة «فرانس برس»..

وأفاد المسؤول، شرط عدم الكشف هويته، أن بلينكن أشار إلى «عمل أبو عاقلة الصحفي وأهمية الصحافة الحرة والمستقلة»، مؤكدًا دعم الدبلوماسيين الأميركيين في القدس لعائلة أبو عاقلة، التي كانت تحمل الجنسية الأميركية.

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وقتلت أبو عاقلة، الصحفية البارزة العاملة في قناة «الجزيرة» برصاصة إسرائيلية، الأربعاء، في جنين بالضفة الغربية المحتلة، لدى تغطيتها عملية عسكرية للاحتلال.

قتل «بدم بارد»

وحملت شبكة «الجزيرة» القطرية حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قتل أبو عاقلة «بدم بارد» ووصفته بـ«الاغتيال».

وبعدما ادعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أن الصحفية قد تكون قتلت بنيران فلسطينية، ذكر لاحقًا أنه لا يستبعد أن يكون أحد جنوده قد أطلق النار.

وخلال تشييعها الجمعة، كاد نعشها يسقط أرضًا عندما انهال عناصر الشرطة على حامليه بالضرب بالهراوات، قبل أن يتم تقويمه ورفعه في اللحظة الأخيرة، وفق مشاهد نقلتها المحطات التلفزيونية المحلية.

وأعرب بلينكن عن «الانزعاج العميق» للولايات المتحدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية، ودعت الخارجية الأميركية إلى تحقيق شفاف في مقتلها.