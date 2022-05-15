الفلسطينيون يحيون ذكرى «النكبة».. وعشرات المستوطنين يقتحمون «الأقصى»

القاهرة - بوابة الوسط

يحيي الفلسطينيون والمدافعون عن القضية الفلسطينية، اليوم الأحد، «الذكرى الـ74» لنكبة الشعب الفلسطيني، التي توافق الخامس عشر من مايو من كل عام، وتتزامن هذه الذكرى مع اقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اقتحامات يومية لـ«الأقصى» تحت السلاح

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية منه، واستمعوا إلى شروحات مزيفة من حاخاماتهم حول «الهيكل المزعوم». وأضافت (وفا) أن عشرات المرابطين استمروا في أداء صلاة الضحى، تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين الاستفزازية.

وكانت جماعات «الهيكل» دعت مناصريها إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك، اليوم، (الخامس عشر من مايو)، تزامنًا مع ذكرى النكبة؛ بحجة إحياء ما يسمى بـ«الفصح الثاني». وردًا على دعوات منظمات الهيكل، أُطلقت دعوات مقدسية للتصدي لهذا الاقتحام من خلال التواجد في المسجد الأقصى والرباط فيه على مدار اليوم، كي لا يتسنى للاحتلال تفريغ المسجد خلال ساعات الاقتحام. ويتعرض المسجد الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال.

مجازر العصابات اليهودية في 1948.. دير ياسين «الأبشع»

وفي الـ15 من مايو العام 1948، جرى إعلان قيام ما يسمى بـ«دولة إسرائيل». وحسب معلومات مركز المعلومات الفلسطيني، «سيطرت العصابات الصهيونية خلال النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، وجرى تدمير 531 منها بالكامل، وطمس معالمها الحضارية والتاريخية، وما تبقى تم إخضاعه إلى كيان الاحتلال وقوانينه.

كما شهد عام النكبة أكثر من 70 مجزرة نفذتها العصابات اليهودية، التي أمدتها بريطانيا بالسلاح والدعم، كان أبشعها مجزرتا دير ياسين والطنطورة، وأكثر من 15 ألف شهيد وعديد المعارك بين المقاومين الفلسطينيين والجيوش العربية من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من الجهة المقابلة.

وجرى إنشاء 531 بلدة وقرية جرى تدميرها ومحوها، ومستوطنات إسرائيلية على أراضيها، كما احتلت المدن الكبيرة وشهد بعضها معارك عنيفة وتعرضت لقصف احتلالي أسفر عن تدمير أجزاء كبيرة منها، ومنها اليوم ما تحول إلى مدينة يسكنها إسرائيليون فقط، وأخرى باتت مدنًا مختلطة.

وحسب سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بلغ عدد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين 58 مخيمًا رسميًا تابعًا للوكالة تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، و9 مخيمات في سورية، و12 مخيمًا في لبنان، و19 مخيمًا في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة.

5 ملايين لاجئ.. ونهب 78% من فلسطين التاريخية

وسيطر الاحتلال، الذي أعلن قيام دولته في مثل هذا اليوم قبل 74 عامًا، على 78% من مساحة فلسطين التاريخية (27000 كيلو متر مربع)، وذلك بدعم من الاستعمار البريطاني تنفيذًا لـ«وعد بلفور» المزعوم العام 1917 وتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، والدور الاستعماري في اتخاذ قرار التقسيم، (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947، الذي عملت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا على استصداره)، ثم جاءت النكسة وتوسع الاستيطان والتهجير، وسيطر الاحتلال على أكثر من 85% من مساحة فلسطين.

وبلغ عدد الفلسطينيين في نهاية العام 2019 حسب الجهاز المركزي للإحصاء نحو 13 مليونًا، منهم نحو خمسة ملايين فلسطيني يعيشون فـي الضفة وقطاع غزة، (43% منهم لاجئون حسب التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017)، ونحو مليون و597 ألف فلسطيني يعيشون في الأراضي المحتلة العام 1948، فيما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية نحو ستة ملايين، وفي الدول الأجنبية نحو 727 ألفًا.