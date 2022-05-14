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حرس الحدود التونسي ينقذ 81 مهاجرا أبحروا من سواحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 07:55 مساء
حرس الحدود التونسي ينقذ 81 مهاجرا أبحروا من سواحل ليبيا
حرس السواحل التونسي. (الإنترنت)
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تمكنت وحدات من حرس الحدود البحري التونسي، السبت، من إنقاذ 81 مهاجرًا، بينهم امرأة بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب متهالك. 

وقال الجيش إن من إجمالي 81 مهاجرًا كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط «38 من مصر و32 من بنغلاديش و10 من السودان، وواحدًا من المغرب»، بحسب «فرانس برس».

جهاز الحرس الوطني التونسي يتسلم المهاجرين 
وعثر على القارب إثر تعثره على بعد نحو ستة كيلومترات من سواحل جنوب شرق تونس. وغادر المركب ليل 13 إلى 14 مايو من قرية أبو كماش في أقصى غرب ليبيا قرب الحدود التونسية، بحسب إفادات المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و38 عامًا.

ونُقل المهاجرون إلى ميناء الكتف قرب مدينة بن قردان غير البعيدة من الحدود الليبية، حيث سلموا لجهاز الحرس الوطني التونسي. على صعيد متصل، أعلنت السلطات التونسية، مطلع مايو، العثور على جثث 24 مهاجرًا بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.

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وبين 22 و30 أبريل، غرقت أربعة قوارب قبالة سواحل ولاية صفاقس، ما أدى إلى غرق مهاجرين تم انتشال جثثهم في الأيام التالية، فيما تم إنقاذ 97 منهم.

 الانتقال إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط
ويصل مئات المهاجرين معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، إلى تونس بهدف الانتقال منها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالبًا ما يبحرون على متن قوارب متداعية.

وتعد إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال أفريقيا الذين يصلون أساسًا من تونس وليبيا اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير العام 2021.

وتمكن في العام الماضي 15671 مهاجرًا، بينهم 584 امرأة، من الوصول إلى إيطاليا من السواحل التونسية مقارنة بـ12883 العام 2020، وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وفقد أو غرق نحو ألفي مهاجر في المتوسط العام الماضي، مقارنة بـ1401 العام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

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