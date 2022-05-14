وزير الدفاع المصري يبحث مع نظيره التشادي زيادة التعاون العسكري والأمني

القاهرة - بوابة الوسط

التقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، الفريق ركن داوود يحيى إبراهيم الوزير المنتدب لدى رئاسة المجلس المكلف الدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بجمهورية تشاد والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

وأكد الناطق العسكري المصري، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية في ظل الظروف والتحديات الحالية، كذلك التفاهم حول زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني بين البلدين في عديد المجالات.

علاقات الشراكة الاستراتيجية

وأشارالفريق أول محمد زكي إلى «اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط القوات المسلحة المصرية والتشادية في مختلف المجالات، خاصة الدفاعية والأمنية منها، كما أكد أهمية تنسيق الجهود العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين»، وفق بيان الناطق العسكري على صفحته الرسمية بالفيسبوك.

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من جانبه أشاد وزير الدفاع الوطني بجمهورية تشاد بجهود مصر الداعمة لكافة قضايا القارة الأفريقية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بها وتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة، معرباً عن تطلعه لمزيد التنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب الناطق العسكري المصري حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والتشادية .

وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، خلال استقبال الفريق ركن داوود يحيى إبراهيم. (الإنترنت)

وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، خلال استقبال الفريق ركن داوود يحيى إبراهيم. (الإنترنت)