Atwasat

العثور على مقبرة جماعية من التسعينات في النجف جنوب العراق

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 04:38 مساء
العثور على مقبرة جماعية من التسعينات في النجف جنوب العراق
موقع مقبرة جماعية في النجف في وسط العراق. (أ ف ب)
alwasat radio

عثرت السلطات العراقية في محافظة النجف، جنوب العراق، على مقبرة جماعية تعود إلى تسعينات القرن العشرين، أخرج منها 15 جثمانًا من أصل 100 يعتقد أنها دفنت فيها، على ما أفاد مسؤول السبت. 

عثر على المقبرة الجماعية أثناء إنشاء مجمع سكني جنوب مدينة النجف في شهر أبريل، ويعود تاريخها إلى مرحلة الانتفاضة الشعبانية في العام 1991 ضد صدام حسين، التي أسفرت عن مقتل نحو 100 ألف شخص، وفق «فرانس برس». 

 العظام والجماجم البشرية موزعة ومرقمة
وأمام مبانٍ قيد الإنشاء، شوهدت العظام والجماجم البشرية موزعة ومرقمة على الأرض. وقال عبد الإله النائي مدير مؤسسة «الشهداء»، وهي مؤسسة حكومية معنية بفتح المقابر الجماعية، إن «في هذه المقبرة أكثر من مئة رفات. هذا عدد تقريبي ويمكن أن يكون العدد أكثر باعتبار أن مسرح الجريمة كبير جدًا». 

وأضاف، خلال إحياء اليوم الوطني للمقابر الجماعية، أن هذه المقبرة «تعود إلى ذكرى الانتفاضة الشعبانية في العام 1991... العشرات من المقابر الجماعية لم تكتشف حتى الآن». 

-  العراق.. فتح مقبرة جماعية في الموصل تضم رفات مقاتلين من «داعش» وأقاربهم
-  قصف أربيل بالعراق.. إيران تتبنى الهجوم وأميركا وفرنسا تديناه

وشهد العراق منذ الحرب مع إيران في العام 1980 سلسلة من النزاعات. وتقول السلطات إنه بين العامين 1980 و1990، فُقد أكثر من مليون شخص لا يعرف مصير غالبيتهم في ظل نظام صدام حسين الذي أسقطه الغزو الأميركي في العام 2003.

 داعش يترك 200 مقبرة جماعية 
وترك تنظيم «داعش» الذي دحره العراق في العام 2017 خلفه أكثر من 200 مقبرة جماعية يعتقد أنها تضم ما يصل إلى 12 ألف جثمان، بحسب الأمم المتحدة.  وفي ديسمبر، أعلنت البشمركة في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي، اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات 11 شرطيًا قتلهم التنظيم في العام 2018. 

وفي مارس، استخرجت السلطات العراقية في الموصل جثث 85 مقاتلًا في التنظيم وأقارب لهم، قتلوا خلال عمليات استعادة السيطرة على المدينة. 

 وفي كل مرة، تؤخذ عينات الحمض النووي للضحايا من المقابر الجماعية، لتقارن في ما بعد بعينات دم أحياء من عائلاتهم، ومطابقتها، لمعرفة هويات الضحايا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي

بث مباشر عبر قناة «WTV» الهلال وشباب الجبل في الدوري الليبي
بث مباشر عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي

بث مباشر عبر قناة «WTV» خليج سرت يواجه الصداقة في الدوري الليبي
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد

الهند تحظر صادرات القمح على خلفية تعرض أمنها الغذائي للتهديد
كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف اختتم النفط تعاملات الأسبوع؟
مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد

مجلس الأمن الدولي يدين قتل شيرين أبوعاقلة ويطالب بتحقيق فوري ومحايد
بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة

بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة
قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ

قاعدة بيانات صينية مسربة تكشف أسماء آلاف المعتقلين في شينجيانغ
«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار

«رسائل المختار والسنوسي».. كتاب يتناول كفاح الليبيين ضد الاستعمار
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية

استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا.. تحضير فرنسي لـ«فرسان المتوسط» قبل ضربة البداية
جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي

جريدة «الوسط»: تضارب بيانات يكشف الخلاف حول الإغلاق النفطي
نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط

نورلاند: صنع الله وقع تحت ضغوط لتحويل إيرادات النفط
في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء

في العدد 338: الإغلاق النفطي مستمر.. ومخاوف من فاتورة الغذاء
بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول الأزمة الليبية

بحضور ممثلين عن التشكيلات المسلحة.. «مركز الحوار الإنساني» ينظم لقاء تشاوريا حول...
حكومة الوحدة ترد على تقرير لـ«العفو الدولية» طالبت فيه بإقالة رئيس جهاز دعم الاستقرار

حكومة الوحدة ترد على تقرير لـ«العفو الدولية» طالبت فيه بإقالة رئيس جهاز دعم ...
بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم

بالفيديو: تصرف أشخاص منع كارثة محققة بفلوريدا .. والشرطة تبحث عنهم
شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا

شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
5 قتلى في غارة إسرائيلية على سورية
5 قتلى في غارة إسرائيلية على سورية
بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية شيرين أبوعاقلة
بلينكن: انزعجنا بشدة من تدخل الشرطة الإسرائيلية في جنازة الصحفية ...
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
موجة تنديد دولية بعد هجوم الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع شيرين أبوعاقلة
موجة تنديد دولية بعد هجوم الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع شيرين...
بعد عام من التأجيل.. الصومال تنظم الأحد انتخاباتها الرئاسية
بعد عام من التأجيل.. الصومال تنظم الأحد انتخاباتها الرئاسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قطر: أبوعاقلة قُتلت برصاصة في الوجه وكانت ترتدي سترة الصحافة
قطر: أبوعاقلة قُتلت برصاصة في الوجه وكانت ترتدي سترة الصحافة...
مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية (فيديو)
مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال ......
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى ......
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي...
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان...
المزيد
وزير الدفاع المصري يبحث مع نظيره التشادي زيادة التعاون العسكري والأمني
وزير الدفاع المصري يبحث مع نظيره التشادي زيادة التعاون ......
العثور على مقبرة جماعية من التسعينات في النجف جنوب العراق
العثور على مقبرة جماعية من التسعينات في النجف جنوب العراق...
السعودية.. إعدام 3 أشخاص أدينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»
السعودية.. إعدام 3 أشخاص أدينوا بجرائم مرتبطة «بالإرهاب»...
بعد عام من التأجيل.. الصومال تنظم الأحد انتخاباتها الرئاسية
بعد عام من التأجيل.. الصومال تنظم الأحد انتخاباتها الرئاسية...
موجة تنديد دولية بعد هجوم الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع شيرين أبوعاقلة
موجة تنديد دولية بعد هجوم الشرطة الإسرائيلية على موكب تشييع ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط