العثور على مقبرة جماعية من التسعينات في النجف جنوب العراق

القاهرة - بوابة الوسط

عثرت السلطات العراقية في محافظة النجف، جنوب العراق، على مقبرة جماعية تعود إلى تسعينات القرن العشرين، أخرج منها 15 جثمانًا من أصل 100 يعتقد أنها دفنت فيها، على ما أفاد مسؤول السبت.

عثر على المقبرة الجماعية أثناء إنشاء مجمع سكني جنوب مدينة النجف في شهر أبريل، ويعود تاريخها إلى مرحلة الانتفاضة الشعبانية في العام 1991 ضد صدام حسين، التي أسفرت عن مقتل نحو 100 ألف شخص، وفق «فرانس برس».

العظام والجماجم البشرية موزعة ومرقمة

وأمام مبانٍ قيد الإنشاء، شوهدت العظام والجماجم البشرية موزعة ومرقمة على الأرض. وقال عبد الإله النائي مدير مؤسسة «الشهداء»، وهي مؤسسة حكومية معنية بفتح المقابر الجماعية، إن «في هذه المقبرة أكثر من مئة رفات. هذا عدد تقريبي ويمكن أن يكون العدد أكثر باعتبار أن مسرح الجريمة كبير جدًا».

وأضاف، خلال إحياء اليوم الوطني للمقابر الجماعية، أن هذه المقبرة «تعود إلى ذكرى الانتفاضة الشعبانية في العام 1991... العشرات من المقابر الجماعية لم تكتشف حتى الآن».

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وشهد العراق منذ الحرب مع إيران في العام 1980 سلسلة من النزاعات. وتقول السلطات إنه بين العامين 1980 و1990، فُقد أكثر من مليون شخص لا يعرف مصير غالبيتهم في ظل نظام صدام حسين الذي أسقطه الغزو الأميركي في العام 2003.

داعش يترك 200 مقبرة جماعية

وترك تنظيم «داعش» الذي دحره العراق في العام 2017 خلفه أكثر من 200 مقبرة جماعية يعتقد أنها تضم ما يصل إلى 12 ألف جثمان، بحسب الأمم المتحدة. وفي ديسمبر، أعلنت البشمركة في إقليم كردستان ذي الحكم الذاتي، اكتشاف مقبرة جماعية تضم رفات 11 شرطيًا قتلهم التنظيم في العام 2018.

وفي مارس، استخرجت السلطات العراقية في الموصل جثث 85 مقاتلًا في التنظيم وأقارب لهم، قتلوا خلال عمليات استعادة السيطرة على المدينة.

وفي كل مرة، تؤخذ عينات الحمض النووي للضحايا من المقابر الجماعية، لتقارن في ما بعد بعينات دم أحياء من عائلاتهم، ومطابقتها، لمعرفة هويات الضحايا.