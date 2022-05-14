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المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 14 مايو 2022, 11:34 صباحا
المجلس الأعلى للاتحاد ينتخب محمد بن زايد رئيسا للإمارات
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. (الإنترنت)
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انتخب المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيسًا للإمارات السبت، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة إنه «تم بموجب المادة 51 من الدستور انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإجماع رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفًا للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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ونقلت الوكالة عن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات».

ويضفي اختيار بن زايد، الذي كان متوقعًا على نطاق واسع، الطابع الرسمي على مكانته كحاكم فعلي للبلد الخليجي الغني بالنفط، فمنذ سنوات ينظر إلى محمد بن زايد، كرجل البلاد القوي وحاكمها الفعلي، خاصة بعد أن اضطر المرض الشيخ خليفة للابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة فقط منذ 2014.

وتحت قيادته، عززت أبوظبي علاقاتها التجارية والسياسية في المنطقة، حتى مع إيران، ولكنها وقفت إلى جانب الولايات المتحدة والسعودية ضد طهران.

والجمعة، تُوفي رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، فيما نعاه عدد من الدول العربية والعالمية.

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