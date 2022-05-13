بايدن والعاهل الأردني يبحثان «آليات لوقف العنف» في الأراضي المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، مع العاهل الأردني عبدالله الثاني الذي يزور واشنطن، آليات لوقف العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وأورد بيان أن الجانبين «ناقشا آليات ملحة لوقف العنف وتهدئة الخطابات والحد من التوترات» في الضفة الغربية المحتلة، حسب وكالة «فرانس برس».

قوات الاحتلال تهاجم مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة

وظهر اليوم الجمعة، شيَّع الآلاف في مدينة القدس، جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة من كنيسة الروم الكاثوليك إلى مقبرة «صهيون».

وفي وقت سابق من اليوم، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في تشييع «الشهيدة» خلال محاولة إخراج جثمانها من المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة.

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واضطر المشيعون إلى إعادة إدخال جثمان أبوعاقلة إلى المستشفى بعد اعتداء قوات الاحتلال عليهم، حيث أصيب العشرات منهم، لكنهم أصروا على إخراج الجثمان من المستشفى محمولًا على الأكتاف للسير بها في شوارع وأزقة القدس.

ولقت الصحفية، التي كانت تعمل كمراسلة قناة الجزيرة القطرية، حتفها برصاص قوات الاحتلال أمس الأول، خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.