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الرئيس المصري يعزي الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 03:50 مساء
الرئيس المصري يعزي الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، (أرشيفية: الإنترنت)
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نعى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي وافته المنية اليوم، مقدما التعازي لدولة الإمارات العربية المتحدة «في هذا المصاب الجلل».

وكتب السيسي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، برقية تعزية قال فيها «أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا من أغلى الرجال، وقائدا من أعظم القادة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء، قدم فيها الكثير لبلاده وأمته، حتى صارت الإمارات نموذجا للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم».

وتابع أن الشيخ خليفة كان محبا لمصر «بحق، وصديقا مخلصا في كل الظروف والأحوال».

- الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
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ودخلت الإمارات اعتبارا من اليوم في حداد رسمي وقررت تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، إضافة إلى تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ثلاثة أيام، على إثر وفاة رئيسها اليوم.

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