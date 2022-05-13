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بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 مايو 2022, 01:36 مساء
بالفيديو.. لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة
لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة. (لقطة مثبتة من فيديو)
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نشرت وكالة «قدس» الأخبارية، فيديو يظهر لحظة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمشيعي جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة في المستشفى الفرنسي بالقدس.

وظهر في الفيديو، جنود الاحتلال يعتدون على المشيعيين، وهم يحملون جثمان الراحلة، بينما كاد النعش يسقط أرضا.

واعتدت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، على المشاركين في تشييع «الشهيدة» الزميلة شيرين أبو عاقلة، أثناء محاولة إخراج جثمانها من المستشفى الفرنسي بالقدس المحتلة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن المشيعين اضطروا لإعادة إدخال جثمان أبو عاقلة إلى المستشفى بعد اعتداء قوات الاحتلال على مسيرة التشييع، وإطلاق قنابل الصوت تجاه المشيعين، والاعتداء عليهم بالضرب بالهروات، والتي أدت إلى إصابة العشرات منهم، بحسب الوكالة.

وأصر المشيعون على إخراج جثمان «الشهيدة» أبو عاقلة من المستشفى محمولا على الأكتاف للسير بها في شوارع وأزقة القدس.

ودفعت شرطة الاحتلال بتعزيزات عسكرية وفرق الخيالة إلى المستشفى الفرنسي، وأغلقت الطرق المؤدية إليه، حيث يسجى جثمان الزميلة أبو عاقلة، وصادرت الأعلام الفلسطينية التي رفعها المشيعون في الموكب.

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