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وصول جثمان شيرين أبوعاقلة إلى القدس الشرقية تمهيدا لدفنها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 07:02 مساء
وصول جثمان شيرين أبوعاقلة إلى القدس الشرقية تمهيدا لدفنها
جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة عند وصوله إلى المستشفى الفرنسي في القدس الشرقية المحتلة، 12 مايو 2022 ( أ ف ب)
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وسط مشاهد مؤلمة وحسرة على فراقها، وصل جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، اليوم الخميس، إلى المستشفى الفرنسي في القدس الشرقية المحتلة تمهيدا لمراسم دفنها غدا الجمعة ومواراتها في مقبرة جبل صهيون بالمدينة.

وتزامن وصول الجثمان إلى القدس مع إعلان لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال موافقتها على بناء 4427 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، حسب وكالة «فرانس برس»

وتؤكد السلطات الفلسطينية أن شيرين أبوعاقلة قتلت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية أمس الأربعاء في مخيم جنين؛ فيما يزعم رئيس وزراء الاحتلال، نفتالي بينيت، أن الإعلامية التي كانت تؤدي واجبها الوظيفي «قتلت برصاص مسلحين فلسطينيين».

أمير قطر: المسؤولية عن قتل أبوعاقلة إسرائيلية
وفيما حمل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من طهران القوات الإسرائيلية مسؤولية قتل أبوعاقلة ودعا إلى محاسبة المرتكبين، طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتحقيق شفاف في ظروف مقتل شيرين أبوعاقلة.

وشق الموكب مساره من مقر المقاطعة في مدينة رام الله حيث تم تكريمها بجنازة رسمية حضرها الآلاف بينهم شخصيات رسمية فلسطينية ودبلوماسيون أجانب مع إلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان، نحو القدس عبر حاجز قلنديا العسكري.

وأكد مدير مكتب قناة الجزيرة التي كانت أبوعاقلة إحدى أبرز مراسلاتها أن تنسيقا أميركيا سهل نقل الجثمان إلى المدينة التي ولدت فيها الصحفية في العام 1971.

مشاهد من تشييع جثمان شيرين أبو عاقلة.. ورود وهتافات وطنية 
وفي ساحة المستشفى الفرنسي استقبل المشيعون وزملاء الصحفية في القدس الجثمان بالورود وجالوا فيه مرددين الهتافات الوطنية قبل إيداعه ثلاجة الموتى. وانتشرت قوات أمن إسرائيلية في محيط المستشفى في حي الشيخ جراح شمال المدينة.

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ومن المقرر أن يقام مأتم أبوعاقلة غد الجمعة في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل (باب يافا) داخل البلدة القديمة قبل ان يوارى جثمانها في مقبرة (صهيون) إلى جوار والديها.

وأبوعاقلة صحفية معروفة على نطاق واسع في العالم العربي، ومن أول الوجوه الإعلامية التي برزت عبر قناة الجزيرة التي كانت تعمل فيها منذ العام 1997.

محافظ القدس: الجنازة ستكون رسمية 
وكان زميلها في الجزيرة المنتج علي السمودي قد أصيب أيضا برصاصة في الجزء العلوي من الظهر. من جانبه، أكد نائب محافظ القدس عبد الله صيام للوكالة الفرنسية نية إجراء جنازة رسمية لها في أزقة البلدة القديمة.

ووصل إبراهيم أبوعلان من مدينة الظاهرية (جنوب) على كرسيه المتحرك لوداع أبو عاقلة. وقال: «الطريق كانت صعبة لكن شيرين تستحق الوصول لوداعها».

وأكدت مصادر صحافية فلسطينية استدعاء الشرطة الإسرائيلية لشقيق الصحفية أنطون أبوعاقلة للتحقيق.

وسام نجمة القدس للصحفية الراحلة
ومنح الرئيس الفلسطيني محمود عباس الصحفية الراحلة وسام نجمة القدس وهو أحد أعلى الأوسمة التي تمنحها السلطة الفلسطينية لشخصيات بارزة. وقد رفض أبومازن طلب إسرائيل إجراء تحقيق مشترك في الحادثة.

ودعت القوى الوطنية في القدس الشرقية إلى إضراب غدا الجمعة حدادا على الصحفية؛ فيما تمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.

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