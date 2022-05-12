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أمير قطر يحمّل القوات الإسرائيلية مسؤولية قتل أبوعاقلة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 03:01 مساء
أمير قطر يحمّل القوات الإسرائيلية مسؤولية قتل أبوعاقلة
من استقبال أمير قطر في إيران، 12 مايو 2022. (الإنترنت)
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حمّل أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، قوات الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية قتل الصحفية الفلسطينية في قناة «الجزيرة»، شيرين أبوعاقلة بالرصاص، الأربعاء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أمير قطر خلال زيارة رسمية لإيران، الخميس. وقال تميم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي: «أود أن أتقدم بالتعازي إلى أسرة الصحفية شيرين أبوعاقلة على استشهادها من قبل قوات الاحتلال»، على ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «يجب محاسبة من ارتكب هذه الجريمة النكراء، وأيضًا التخلي عن ازدواجية المعايير».

قطر: أبوعاقلة قُتلت برصاصة في الوجه وكانت ترتدي سترة الصحافة
وقُتلت الصحفية أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين، ثاني أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية.

قالت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، الأربعاء، إن الصحفية الفلسطينية بقناة «الجزيرة»، شيرين أبوعاقلة، قُتلت «برصاصة في الوجه».

- قطر: أبوعاقلة قُتلت برصاصة في الوجه وكانت ترتدي سترة الصحافة
- مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال بالضفة الغربية (فيديو)

وكتبت الخاطر في تغريدة على «تويتر»: «جريمة نكراء تضاف إلى السجل البشع للاحتلال الإسرائيلي إذ قتلوا الصحفية (..) برصاصة في الوجه وهي ترتدي سترة الصحافة».

تشييع جثمان أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية
وانطلقت مراسم تشييع جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة، التي أثار مقتلها غضبًا واسعًا عربيًا ودوليًا، الخميس، من مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وحضور رسمي وشعبي كبير.

واصطف حرس الشرف لتحية جثمان أبوعاقلة لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، وحُمل على الأكتاف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية. ووضع عباس إكليلا من الزهور على جثمان أبوعاقلة، وألقى نظرة الوداع الأخيرة على جثمانها، الذي لُف بالعلم الفلسطيني، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، قبل أن ينقل إلى المستشفى الفرنسي في مدينة القدس، حيث سيوارى الثرى هناك غدًا الجمعة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

من استقبال أمير قطر في إيران، 12 مايو 2022. (الإنترنت)
من استقبال أمير قطر في إيران، 12 مايو 2022. (الإنترنت)
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