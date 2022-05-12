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تشييع جثمان الصحفية أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية (فيديو وصور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 11:33 صباحا
تشييع جثمان الصحفية أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية (فيديو وصور)
من مراسم تشييع جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 12 مايو 2022. (وكالة وفا)
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انطلقت مراسم تشييع جثمان الصحفية شيرين أبوعاقلة، اليوم الخميس، من مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وحضور رسمي وشعبي كبير.

واصطف حرس الشرف لتحية جثمان أبوعاقلة لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، وحُمل على الأكتاف، وعزف النشيد الوطني الفلسطيني وموسيقى جنائزية. ووضع عباس إكليلا من الزهور على جثمان أبوعاقلة، وألقى نظرة الوداع الأخيرة على جثمانها، الذي لُف بالعلم الفلسطيني، لدى وصوله إلى مقر الرئاسة، قبل أن ينقل إلى المستشفى الفرنسي في مدينة القدس، حيث سيوارى الثرى هناك غدًا الجمعة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

عباس يرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية
وحمل عباس، في كلمة مقتضبة، ألقاها خلال مراسم التشييع، سلطات الاحتلال الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الصحفية شيرين أبوعاقلة، وقال: «رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية، لأنها هي التي ارتكتب الجريمة، ولأننا لا نثق بها، وسنذهب فورًا إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين». ومنح الرئيس الفلسطيني الراحلة أبوعاقلة وسام نجمة القدس.

وحضر مراسم التشييع، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة «التحرير»، والمركزية لحركة «فتح»، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وعدد من الوزراء، والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى فلسطين، ورجال دين، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، إضافة إلى ممثلين عن الفصائل والمؤسسات الرسمية والأهلية، وجماهير غفيرة من أبناء شعبنا.

انطلاق موكب الجنازة من المستشفى الاستشاري
وانطلق موكب التشييع الرسمي لجثمان الشهيدة أبوعاقلة، من المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، بحضور عدد كبير من الصحفيين والفعاليات الرسمية والشعبية.

وقُتلت أبوعاقلة في مخيم جنين، أمس الأربعاء، بعد أن استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي برصاصة في الرأس، رغم ارتدائها السترة والخوذة الواقية، التي تحمل إشارة الصحافة.

من مراسم تشييع جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 12 مايو 2022. (صورة من فيديو)
من مراسم تشييع جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 12 مايو 2022. (صورة من فيديو)
من مراسم تشييع جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 12 مايو 2022. (صورة من فيديو)
من مراسم تشييع جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 12 مايو 2022. (صورة من فيديو)
من مراسم تشييع جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 12 مايو 2022. (صورة من فيديو)
من مراسم تشييع جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 12 مايو 2022. (صورة من فيديو)
من مراسم تشييع جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 12 مايو 2022. (وكالة وفا)
من مراسم تشييع جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 12 مايو 2022. (وكالة وفا)
من مراسم تشييع جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 12 مايو 2022. (صورة من فيديو)
من مراسم تشييع جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 12 مايو 2022. (صورة من فيديو)
من مراسم تشييع جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 12 مايو 2022. (صورة من فيديو)
من مراسم تشييع جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 12 مايو 2022. (صورة من فيديو)
من مراسم تشييع جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 12 مايو 2022. (صورة من فيديو)
من مراسم تشييع جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 12 مايو 2022. (صورة من فيديو)
من مراسم تشييع جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 12 مايو 2022. (صورة من فيديو)
من مراسم تشييع جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 12 مايو 2022. (صورة من فيديو)
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