المجلس النرويجي للاجئين: انخفاض عدد الضحايا المدنيين في اليمن إلى النصف منذ بدء الهدنة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس النرويجي للاجئين، الأربعاء، أن عدد الضحايا المدنيين في اليمن الغارق في الحرب منذ أكثر من سبع سنوات، انخفض أكثر من خمسين بالمئة منذ بدء سريان الهدنة في أوائل أبريل الماضي.

وقال المجلس في بيان إن «إجمالي عدد الضحايا المدنيين بلغ 95 في أبريل، في انخفاض عن 213 في مارس» نقلًا عن بيانات من مشروع مراقبة الأثر المدني، وفق «فراسن برس».

ونقل البيان عن مديرة المجلس النرويجي للاجئين في اليمن، إيرين هاتشينسون، قولها إن «الأرقام توفر دليلًا واضحًا على الفوائد من الهدنة» مشيرة إلى أنه «خلال الشهر الماضي، نجت عديد العائلات من تدمر حياتها بسبب فقدان أفراد الأسرة في حرب لا معنى لها». وتابعت: «من أجل الشعب اليمني ومستقبله، نأمل في أن تقوم أطراف الصراع بتمديد الهدنة».

الهدنة تدخل حيز التنفيذ

والشهر الماضي، دخلت هدنة حيز التنفيذ، بوساطة من الأمم المتحدة، على أن تستمر لشهرين. ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما يمثّل بارقة أمل في الصراع بعد حرب مدمرة.

- المبعوث الأممي يزور صنعاء لتثبيت هدنة هشة

- بعد حرب السنوات السبع.. الهدنة تمنح اليمنيين بارقة أمل

- الأمم المتحدة: دخول الهدنة في اليمن حيز التنفيذ لمدة شهرين

وتبادلت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون اتهامات بخرق الهدنة، لكن الاتفاق نجح في خفض مستويات العنف بشكل كبير.

ويدور النزاع في اليمن بين الحوثيين، الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وتسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.

«انخفاض كبير» في عدد الضحايا

وأكد المجلس النرويجي للاجئين أنه حدث«انخفاض كبير» في عدد الأشخاص الذين قتلوا أو أُصيبوا بفعل الغارات الجوية أو القصف أو تبادل إطلاق النار.

ولكنه أشار إلى أنه رغم التراجع الكبير في أعمال العنف، فإن عدد الضحايا من الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة بقي كما هو أو ارتفع.

وقالت هاتشينسون: «نحث الأطراف المتحاربة على الالتزام بتعهداتها والعمل من أجل إيجاد حل سلمي لهذا الصراع الذي قتل بالفعل وشوه الآلاف وحرم الملايين من مصادر رزقهم».

وتابعت أن «استمرار إصابة الناس وقتلهم بسبب الألغام (..) يظهر الحاجة الماسة لسلام دائم، حتى يتم إزالة مخلفات الحرب هذه وإنقاذ مزيد الأرواح».