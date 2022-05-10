مصر: سببان وراء انخفاض معدلات الإصابة والوفاة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبدالغفار، إن مصر تشهد انخفاضا واضحا جدا في معدلات الإصابة المجتمعية بفيروس «كورونا»، ومعدلات الحالات التي تحتاج الدخول إلى المستشفيات وغرف العناية المركزة.

وأرجع عبدالغفار ذلك إلى «ارتفاع مناعة المجتمع وتلقيه اللقاحات»، غير أنه أكد أن ذلك لا يعني «انتهاء أزمة انتشار الفيروس» في مصر، وفق ما نقلت عنه، اليوم الثلاثاء، وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ».



انخفاض معدلات وفيات كورونا في مصر

وإضافة إلى انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس، تحدث الناطق باسم الوزارة المصرية عن تراجع معدلات الوفيات الناجمة عن الفيروس، مؤكدا أن اللقاح المضاد للفيروس لا يزال حائط الصد الأول للوقاية، مناشدا المواطنين بضرورة الاستمرار في تلقي اللقاحات واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحسب عبدالغفار، فقد بلغ عدد الملقحين بالكامل 34 مليونا و508 آلاف و460 شخصا، فيما تلقى 45 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح، وحصل 3 ملايين شخص على الجرعة الثالثة التنشيطية، لافتا إلى أن هذه الإحصاءات تظهر تلقيح 60% من المستهدفين بالتطعيم.

ووفق آخر إحصائية أسبوعية صادرة عن وزارة الصحة المصرية، السبت، فقد سجلت البلاد في المتوسط ثماني إصابات جديدة بالفيروس، إضافة إلى شفاء 20 حالة، فيما توفي 4 أشخاص جراء الإصابة بالوباء. علما بأن الوزارة لا تنشر حصيلة الإصابات والوفيات النانجمة عن الفيروس منذ ظهوره في البلاد لأول مرة.