Atwasat

«كونا»: قبول استقالة الحكومة الكويتية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 10:35 صباحا
«كونا»: قبول استقالة الحكومة الكويتية
رئيس الوزراء الكويتي المستقيل، صباح الخالد الصباح، يتحدث في جلاسجو، 2 نوفمبر 2021. (رويترز)
alwasat radio

صدر أمر أميري كويتي بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، خالد الحمد الصباح، ووزراء حكومته مع تكليفهم بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل حكومة جديدة، على ما أعلنت، اليوم الثلاثاء، وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وتقدم رئيس الوزراء الكويتي باستقالته في الخامس من أبريل الماضي، إلى ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الصباح.

وحينها، قالت وسائل إعلام محلية إن أعضاء الحكومة رفعوا استقالاتهم إلى رئيس الوزراء، ووضعوها تحت تصرفه، تضامنا معه ضد «التصعيد غير المبرر» من بعض النواب.

- استقالة الحكومة الكويتية بعد خلاف بين نواب ورئيس الوزراء

طلب استجواب لرئيس الوزراء بالبرلمان
وفي 30 مارس الماضي، عقدت جلسة استجواب طويلة لرئيس الوزراء، انتهت بتوقيع عشرة نواب طلب عدم تعاون، ليعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عقد جلسة برلمانية في السادس من أبريل؛ للتصويت على عدم التعاون مع رئيس الوزراء.

و«عدم التعاون» هو بديل عن طلب طرح الثقة؛ حيث يستطيع النواب طلب طرح الثقة بالوزراء، ولا يستطيعون أن يطرحوا الثقة في رئيس مجلس الوزراء، لكنهم يستطيعون أن يقرروا عدم إمكانية التعاون معه.

وقال رئيس الوزراء حينها إن الاستجواب يتضمن «مخالفات دستورية، ولا يدخل في نطاق مسؤوليات رئيس الحكومة»، مؤكدا تمسكه بالدستور والنظام الديمقراطي، لكنّ المستجوبين قالوا إن الحكومة «وقفت ضد إرادة الشعب، ولا تملك رؤية للإصلاح».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - أوكرانيا

كاركاتير خيري - أوكرانيا
شاهد: متظاهرون يرشقون السفير الروسي بالطلاء الأحمر في بولندا

شاهد: متظاهرون يرشقون السفير الروسي بالطلاء الأحمر في بولندا
إطلاق أعيرة نارية من منزل رئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته الرئيسية

إطلاق أعيرة نارية من منزل رئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته ...
«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية

«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية
خلال لقائه المشري في القاهرة.. نورلاند يدعو «النواب» و«الدولة» إلى الاتفاق حول القاعدة الدستورية

خلال لقائه المشري في القاهرة.. نورلاند يدعو «النواب» و«الدولة» إلى الاتفاق حول ...
بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022

بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»

روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال...
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا

بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي

كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي
شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء ...
عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها

عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط الاختيار

هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط ...
حكومة باشاغا: 41 مليار دينار إجمالي الرواتب «بعد جدول المرتبات الموحد»

حكومة باشاغا: 41 مليار دينار إجمالي الرواتب «بعد جدول المرتبات الموحد»
مركز إماراتي يتحدث عن «معارك» مؤجلة في ليبيا ستظهر في المرحلة المقبلة

مركز إماراتي يتحدث عن «معارك» مؤجلة في ليبيا ستظهر في المرحلة المقبلة
حماد يتوقع تعاون الكبير في تسييل الميزانية بعد إقرارها من مجلس النواب

حماد يتوقع تعاون الكبير في تسييل الميزانية بعد إقرارها من مجلس النواب
«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية

«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات

كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات
تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية الدولية»

تفاصيل الخلاف الغربي الروسي داخل مجلس الأمن حول ليبيا.. ورد السني على «الجنائية ...
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تظاهرة مؤيدة للرئيس التونسي تطالبه بمحاسبة الأحزاب السياسية
تظاهرة مؤيدة للرئيس التونسي تطالبه بمحاسبة الأحزاب السياسية
أبوردينة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين
أبوردينة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين
تسارع الارتفاع في إصابات كورونا بالسعودية
تسارع الارتفاع في إصابات كورونا بالسعودية
السيسي يناقش مع قائد القيادة المركزية الأميركية تطوير التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب وأمن البحر الأحمر
السيسي يناقش مع قائد القيادة المركزية الأميركية تطوير التعاون ...
بابا الفاتيكان يرجئ زيارته إلى لبنان لأسباب صحية
بابا الفاتيكان يرجئ زيارته إلى لبنان لأسباب صحية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى ......
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي...
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل طرابلس
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل......
خطة عمل بين الأمم المتحدة والحوثيين لمنع تجنيد الأطفال
خطة عمل بين الأمم المتحدة والحوثيين لمنع تجنيد الأطفال...
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لكتابة دستور «جمهورية جديدة»
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لكتابة دستور «جمهورية جديدة»...
المزيد
«كونا»: قبول استقالة الحكومة الكويتية
«كونا»: قبول استقالة الحكومة الكويتية...
وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره السعودي تطوير العلاقات بين البلدين
وزير خارجية تركيا يبحث مع نظيره السعودي تطوير العلاقات بين ......
وزير شؤون القدس منددا بتصريحات بينيت بشأن «الأقصى»: إعلان أحادي
وزير شؤون القدس منددا بتصريحات بينيت بشأن «الأقصى»: إعلان ......
بابا الفاتيكان يرجئ زيارته إلى لبنان لأسباب صحية
بابا الفاتيكان يرجئ زيارته إلى لبنان لأسباب صحية...
السيسي يناقش مع قائد القيادة المركزية الأميركية تطوير التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب وأمن البحر الأحمر
السيسي يناقش مع قائد القيادة المركزية الأميركية تطوير ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط