تسارع الارتفاع في إصابات كورونا بالسعودية

القاهرة - بوابة الوسط

يتواصل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية، ليسجل 565 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 755980 حالة مؤكدة، بزيادة 565 إصابة عن الإجمالي ليوم أمس، والذي كانت الإصابات اليومية فيه عند 339 حالة، بعد أن سجلت السبت الماضي 234 حالة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وبحسب الوكالة، سجلت 114 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 742677 حالة، (98.4% من إجمالي الإصابات المسجلة)، فيما سجلت الوزارة حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات الكلي إلى 9104 حالات وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 51 حالة، تتلقى الرعاية في غرف العناية المركزة.