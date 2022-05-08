قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين بتهمة تنفيذهما هجوم «إلعاد»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتقلت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، الأحد، فلسطينيين زعمت أنهما مشتبه بتنفيذهما الهجوم في إلعاد بالقرب من تل أبيب بعد مطاردة استمرت ثلاثة أيام.

وجاء في بيان أولي مشترك للناطقين باسم الشرطة وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» وجيش الاحتلال الإسرائيلي: «تم القبض على فلسطينيين قتلا ثلاثة مدنيين إسرائيليين في الهجوم المميت في مدينة إلعاد» دون تقديم مزيد التفاصيل، وفق «فرانس برس».

- «فرانس برس»: ثلاثة قتلى في هجوم بوسط إسرائيل

وسقط ثلاثة قتلى على الأقل في هجوم وقع بمدينة إلعاد في وسط إسرائيل، مساء الخميس الماضي، تزامنًا مع ذكرى تأسيس الدولة العبرية، بحسب ما أفاد مسعفون. ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن نجمة «داود الحمراء»، منظمة الإسعاف الطبي في أراضي الاحتلال الإسرائيلي، أن شخصًا رابعًا أُصيب في الهجوم بجروح وحالته حرجة.

يأتي هذا الهجوم بعد سلسلة هجمات مماثلة شهدتها إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، شنها فلسطينيون أو عرب الداخل.