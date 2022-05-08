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الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء «فحوصات طبية»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 08 مايو 2022, 09:24 صباحا
الملك سلمان يدخل المستشفى لإجراء «فحوصات طبية»
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. (أرشيفية: الإنترنت)
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دخل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، المستشفى في جدة لإجراء «فحوصات طبية»، على ما أعلن الديوان الملكي الأحد في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وجاء في البيان أن الملك سلمان «دخل مساء السبت... مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية»، بحسب «فرانس برس».

ومن النادر أن تنشر المملكة بيانات تتعلق بالحالة الصحية للملك البالغ من العمر 86 عامًا، والذي يقود الدولة النفطية منذ العام 2015.

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وأصبح الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين حاكما للسعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، في عام 2015 بعد أن أمضى أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء.

وخضع الملك البالغ من العمر 86 عاما لعملية جراحية في المرارة عام 2020 وتم تغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب الخاص به في مارس.

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