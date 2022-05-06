اللبنانيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

القاهرة - بوابة الوسط

يقبل لبنانيون منذ صباح الجمعة، على صناديق الاقتراع في دول عدة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، المزمع إجراؤها داخل البلاد في منتصف مايو الجاري، في استحقاق لا يتوقع محللون أن يغير في المشهد السياسي العام في ظل انهيار اقتصادي غير مسبوق.

وهذه المرة الثانية التي يُتاح فيها للمغتربين المخولين للاقتراع، المشاركة في انتخاب أعضاء البرلمان الـ128، وتجري الانتخابات في الخارج على دفعتين، الجمعة في تسع دول عربية وفي إيران، بينما ينتخب المغتربون في 48 دولة أخرى الأحد المقبل، بحسب وكالة «فرانس برس».

والانتخابات البرلمانية هي الأولى بعد انتفاضة شعبية عارمة شهدها لبنان خريف 2019، طالبت بتنحي الطبقة السياسية وحملتها مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة.

فرصة لتحدي السلطة

وينظر كثر إلى الانتخابات كفرصة لتحدي السلطة، رغم إدراكهم أن حظوظ المرشحين المعارضين والمستقلين لإحداث تغيير سياسي، ضئيلة في بلد يقوم على المحاصصة الطائفية وأنهكته أزمات متراكمة.

وفتحت أقلام الاقتراع صباحا، فيما بلغت نسبة المقترعين بعد ظهر الجمعة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، 36.43%، إذ اقترع أكثر من 11 ألف شخص من أصل 30929 ناخبا مسجلا في الدول العشر.

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ويأمل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، أن تصل نسبة الاقتراع إلى 70%، معتبرا أن «الناخبين في دول الخليج يتوافدون الى صناديق الاقتراع في فترة المساء».

وفي طهران، أعرب السفير اللبناني حسن محمد عباس، لوكالة «فرانس برس» عن «سعادته» بنسبة الاقتراع المرتفعة في طهران، إذ يبلغ عدد الناخبين المسجلين في إيران 642 شخصا، اقترع منهم 65%/ واقترع حتى الآن نحو 30% من أكثر من 13 ألف ناخب مسجلين في السعودية.

225 ألف ناخب سجلوا أسماءهم

ويمكن للبنانيين في الخارج، وفق بو حبيب، الاقتراع في 592 قلما، موزعين على 205 مراكز، معظمها في السفارات والبعثات الدبلوماسية اللبنانية.

وبحسب بيانات الخارجية، فإن أكثر من 225 ألف ناخب سجلوا أسماءهم، فيما كان نحو خمسين ألف مغترب أدلوا بأصواتهم في انتخابات عام 2018، من إجمالي قرابة تسعين ألفا سجلوا أسماءهم.

ورغم ارتفاع في عدد المغتربين المسجلين، مقارنة مع الانتخابات الماضية، إلا أن الرقم يُعتبر ضئيلا جدا بالمقارنة مع وجود ملايين اللبنانيين المنتشرين في أنحاء العالم.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي ومع تدهور نوعية الحياة في البلاد، اختارت عائلات كثيرة وخريجون جامعيون جدد وأطباء وممرضون وغيرهم، الهجرة في العامين الماضيين، بحثا عن بدايات جديدة بعدما فقدوا الأمل بالتغيير والمحاسبة، ويعلق المرشحون المستقلون والمعارضون آمالهم على أصوات هؤلاء.

وبحسب تقرير نشرته مبادرة الإصلاح العربي، وهي منظمة بحثية تتخذ من باريس مقرا لها، الشهر الحالي، فقد اختار 6% من الناخبين في الخارج العام 2018 مرشحين على قوائم المعارضة، في حين اختار 94% مرشحين من الأحزاب السياسية التقليدية.

وقبل أربع وعشرين ساعة من بدء الاقتراع، دخل لبنان في «الصمت الانتخابي»، الذي يُمنَع بعده القيام بحملات إعلامية وتصريحات انتخابية.

وبعد انتهاء عمليات التصويت، تُنقل صناديق الاقتراع بعد إقفالها بالشمع الأحمر عبر شركة شحن خاصة الى لبنان لإيداعها في البنك المركزي، على أن يتم فرزها واحتساب الأصوات في ختام الانتخابات في 15 مايو.

وبعدما كانت الآمال معلقة، على أن تُترجم نقمة اللبنانيين في صناديق الاقتراع لصالح لوائح المعارضة ومجموعات جديدة أفرزتها الانتفاضة الشعبية، يرى خبراء أن قلة خبرة خصوم السلطة وضعف قدراتهم المالية، وتعذر توافقهم على خوض الانتخابات موحدين، يصب في صالح الأحزاب التقليدية.