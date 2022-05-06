التحالف بقيادة السعودية يعلن الإفراج عن أسرى حوثيين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الجمعة، مغادرة أولى الطائرات وعلى متنها أسرى تابعون للحوثيين إلى اليمن في إطار مبادرة سعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن التحالف إعلانه «مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبحسب التحالف سيجرى إكمال «ثلاث مراحل لنقل الأسرى جوا إلى صنعاء وعدن» الجمعة.

من جانبه، قال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشير عمر، لوكالة «فرانس برس»، «تسهل اللجنة الدولية اليوم الجمعة عمليات نقل أكثر من 100 محتجز أُفرج عنهم من قبل التحالف، على متن 3 طائرات تابعة للجنة تقلع من مطار أبها إلى عدن»، مضيفا «جميعهم يمنيون اُحتجزوا لأسباب تتعلق بالنزاع».

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وأعلن التحالف نهاية الشهر الماضي أنه يعتزم الإفراج عن 163 أسيرا حوثيا دعما للهدنة الحالية في البلد الغارق في الحرب، وذلك بعدما اقترح الحوثيون إطلاق سراح 200 سجين من كل طرف.

ويشهد اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد، وخصوصا العاصمة صنعاء.

وتسبب النزاع في مقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر، أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.