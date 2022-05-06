Atwasat

التحالف بقيادة السعودية يعلن الإفراج عن أسرى حوثيين

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 مايو 2022, 12:13 مساء
التحالف بقيادة السعودية يعلن الإفراج عن أسرى حوثيين
مقاتل من القوات اليمنية الحكومية قرب خط الجبهة مع الحوثيين بمحافظة مأرب. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، الجمعة، مغادرة أولى الطائرات وعلى متنها أسرى تابعون للحوثيين إلى اليمن في إطار مبادرة سعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن التحالف إعلانه «مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبحسب التحالف سيجرى إكمال «ثلاث مراحل لنقل الأسرى جوا إلى صنعاء وعدن» الجمعة.

من جانبه، قال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بشير عمر، لوكالة «فرانس برس»، «تسهل اللجنة الدولية اليوم الجمعة عمليات نقل أكثر من 100 محتجز أُفرج عنهم من قبل التحالف، على متن 3 طائرات تابعة للجنة تقلع من مطار أبها إلى عدن»، مضيفا «جميعهم يمنيون اُحتجزوا لأسباب تتعلق بالنزاع».

- التحالف بقيادة السعودية يوقف عملياته العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان

وأعلن التحالف نهاية الشهر الماضي أنه يعتزم الإفراج عن 163 أسيرا حوثيا دعما للهدنة الحالية في البلد الغارق في الحرب، وذلك بعدما اقترح الحوثيون إطلاق سراح 200 سجين من كل طرف.

ويشهد اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين الذين يسيطرون على جزء كبير من شمال البلاد، وخصوصا العاصمة صنعاء.

وتسبب النزاع في مقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر، أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.

هدنة وبارقة أمل
ودخلت هدنة لمدة شهرين حيز التنفيذ في الثاني من إبريل الماضي، برعاية أممية في اليمن لتمثل بارقة أمل في الصراع بعد حرب منهكة متواصلة، منذ أكثر من سبع سنوات بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يتسلم جائزة الأفضل في البريميرليج من رابطة النقاد (صور)

محمد صلاح يتسلم جائزة الأفضل في البريميرليج من رابطة النقاد (صور)
بالصور: بعثة الأهلي طرابلس تصل بنغازي استعدادا لموقعة «الكونفدرالية»

بالصور: بعثة الأهلي طرابلس تصل بنغازي استعدادا لموقعة «الكونفدرالية»
مواعيد 3 مباريات مؤجلة في كأس ليبيا لكرة القدم

مواعيد 3 مباريات مؤجلة في كأس ليبيا لكرة القدم
«تيك توك» يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى

«تيك توك» يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى
أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه

أمبير هيرد تصف جوني ديب بـ«حب حياتي» لكنها تشكو غيرته وعنفه
تجمع للمنتخب الوطني في مدينة بنغازي

تجمع للمنتخب الوطني في مدينة بنغازي
توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء

توقيف شرطي هندي بتهمة اغتصاب مراهقة حضرت للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء
للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم

للمرة الرابعة.. بنك إنجلترا يرفع الفائدة مع زيادة التضخم
«مسار إجباري» تطرح أغنيتها الجديدة «نص الحاجات» (فيديو)

«مسار إجباري» تطرح أغنيتها الجديدة «نص الحاجات» (فيديو)
زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا

زيلينسكي يطلق منصة عالمية لجمع الأموال لمساعدة أوكرانيا
«نوفا»: الدبيبة أدى زيارة مفاجئة للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة

«نوفا»: الدبيبة أدى زيارة مفاجئة للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة
إنصات

إنصات
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين

اجتماع مرتقب لـ«أوبك+» وسط مخاوف مرتبطة بالصين
بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء

بعد تحذير جزر سليمان من «غزو».. أستراليا تدعو إلى الهدوء
القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي

القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري ...
أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية

أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة للإعداد لحوار وطني تستثني المعارضة
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة للإعداد لحوار وطني تستثني المعارضة
انتشال 24 جثة لمهاجرين غرقى في سواحل صفاقس التونسية
انتشال 24 جثة لمهاجرين غرقى في سواحل صفاقس التونسية
8 قتلى جراء نزاع عشائري جنوب العراق
8 قتلى جراء نزاع عشائري جنوب العراق
تجدد الاشتباكات في باحة المسجد الأقصى
تجدد الاشتباكات في باحة المسجد الأقصى
أكثر من ألف حالة اختناق جراء عاصفة ترابية جديدة بالعراق
أكثر من ألف حالة اختناق جراء عاصفة ترابية جديدة بالعراق
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى ......
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي...
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل طرابلس
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل......
(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان
(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى ......
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة ......
المزيد
التحالف بقيادة السعودية يعلن الإفراج عن أسرى حوثيين
التحالف بقيادة السعودية يعلن الإفراج عن أسرى حوثيين...
العراق: وفاة و5 آلاف حالة اختناق جراء العاصفة الترابية
العراق: وفاة و5 آلاف حالة اختناق جراء العاصفة الترابية...
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن اثنين من موظفيها
الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج عن اثنين من موظفيها...
أكثر من ألف حالة اختناق جراء عاصفة ترابية جديدة بالعراق
أكثر من ألف حالة اختناق جراء عاصفة ترابية جديدة بالعراق...
تجدد الاشتباكات في باحة المسجد الأقصى
تجدد الاشتباكات في باحة المسجد الأقصى...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط