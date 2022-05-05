Atwasat

أكثر من ألف حالة اختناق جراء عاصفة ترابية جديدة بالعراق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 مايو 2022, 10:54 صباحا
أكثر من ألف حالة اختناق جراء عاصفة ترابية جديدة بالعراق
رجل يسير على طريق خال خلال عاصفة رملية ربيعية في العاصمة العراقية بغداد، 5 مايو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

سُجلت أكثر من ألف حالة اختناق في العراق، الخميس، بسبب عاصفة ترابية تضرب مناطق في وسط وجنوب البلاد منذ ليل الأربعاء، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، وهي العاصفة السابعة خلال نحو شهر.

غطّى الغبار ستّ محافظات عراقية منذ ليل الأربعاء، بينها العاصمة بغداد، ومحافظات الأنبار وكركوك والنجف الأشرف وكربلاء وصلاح الدين، في الوسط والجنوب، التي استيقظ سكانها على طبقات سميكة من الغبار البرتقالي تغطّي منازلهم، وفق وكالة «فرانس برس». 

وسجلت محافظة الأنبار الواقعة في غرب العراق والحدودية مع سورية، نحو 700 حالة اختناق، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير إعلام صحة المحافظة، أنس قيس. أما النجف، فقد سجلت «أكثر من 100 حالة اختناق نتيجة العاصفة الترابية»، كما أعلنت دائرة الصحة في المحافظة الواقعة في جنوب العراق، فضلاً عن 332 حالة في صلاح الدين الواقعة في وسط العراق، و100 حالة في الديوانية في الجنوب.

دعوات في العراق لعدم الخروج من المنزل
ودعت السلطات الصحية في محافظتي الأنبار وكركوك في الشمال السكان إلى عدم الخروج من منازلهم، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية. 

ويتوقّع أن تنحسر العاصفة الترابية تدريجيًا خلال يوم الخميس، حسب مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية العراقية عامر الجابري، مرجحًا في حديث لوكالة الأنباء العراقية استمرار هبوب العواصف الترابية خلال شهر مايو.  

- السادسة خلال شهر.. عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق وتعلق الرحلات الجوية (بالصور)
- عاصفة رملية تضرب العراق وحالات اختناق في المستشفيات (بالصور)
-  بالصور: عاصفة رملية ثانية تضرب العراق خلال أسبوع

عواصف ترابية غير مسبوقة في العراق
تكررت في الشهرين الأخيرين العواصف الترابية بشكل غير مسبوق في العراق، ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر. وأدّت آخرها إلى إغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين بسبب انعدام الرؤية. 

يعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

وحذر البنك الدولي في نوفمبر الماضي من انخفاض بنسبة 20% في الموارد المائية للعراق بحلول العام 2050 بسبب التغير المناخي.

وحذر المدير العام للدائرة الفنية في وزارة البيئة العراقية في لقاء مع وكالة الأنباء العراقية من تزايد العواصف الرملية، خصوصًا بعد ارتفاع عدد الأيام المغبرة إلى «272 يومًا في السنة لفترة عقدين»، ورجح «أن تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة العام 2050».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري ...
أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية

أكبر زيادة منذ 22 عاما.. «الاحتياطي الفيدرالي» يرفع نسب الفائدة نصف نقطة مئوية
أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب

أوكرانيا: الدول الأوروبية الرافضة لمقترح حظر النفط الروسي «متواطئة» في جرائم حرب
«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية

«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية
وداعاً جيمس بوند

وداعاً جيمس بوند
مأساة النيهوم (3)

مأساة النيهوم (3)
«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان

«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان
روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان ومسؤولين إلى أراضيها

روسيا تحظر دخول رئيس وزراء اليابان ومسؤولين إلى أراضيها
حلى القرفة لعيد الفطر

حلى القرفة لعيد الفطر
كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة
المحكمة الأميركية العليا تؤكد أن المسودة المسربة «صحيحة» لكنها «غير نهائية»

المحكمة الأميركية العليا تؤكد أن المسودة المسربة «صحيحة» لكنها «غير نهائية»
وثيقة مسربة تكشف عزم المحكمة العليا الأميركية إلغاء حق الإجهاض

وثيقة مسربة تكشف عزم المحكمة العليا الأميركية إلغاء حق الإجهاض
كل عيد أنتم العيد

كل عيد أنتم العيد
هراء أنيق

هراء أنيق
مارك إسبر يكشف جانبا من خبايا البيت الأبيض في عهد ترامب

مارك إسبر يكشف جانبا من خبايا البيت الأبيض في عهد ترامب
هل تكون البرتغال الوجهة العالمية الأولى للعملات المشفرة؟

هل تكون البرتغال الوجهة العالمية الأولى للعملات المشفرة؟
بالصور.. صلاة العيد في مدن ليبيا بالجنوب والشرق والغرب

بالصور.. صلاة العيد في مدن ليبيا بالجنوب والشرق والغرب
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات

كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
حماس تتوعد بـ«استباحة» الكنس اليهودية في العالم وتجهز 1111 صاروخا حال الاعتداء على المسجد الأقصى
حماس تتوعد بـ«استباحة» الكنس اليهودية في العالم وتجهز 1111 صاروخا...
الاتحاد التونسي للشغل يدعو سعيّد «للشروع فورا» في حوار وطني
الاتحاد التونسي للشغل يدعو سعيّد «للشروع فورا» في حوار وطني
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لكتابة دستور «جمهورية جديدة»
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لكتابة دستور «جمهورية جديدة»
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة للإعداد لحوار وطني تستثني المعارضة
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة للإعداد لحوار وطني تستثني المعارضة
انتشال 24 جثة لمهاجرين غرقى في سواحل صفاقس التونسية
انتشال 24 جثة لمهاجرين غرقى في سواحل صفاقس التونسية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى ......
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي...
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل طرابلس
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل......
(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان
(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى ......
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة ......
المزيد
أكثر من ألف حالة اختناق جراء عاصفة ترابية جديدة بالعراق
أكثر من ألف حالة اختناق جراء عاصفة ترابية جديدة بالعراق...
تجدد الاشتباكات في باحة المسجد الأقصى
تجدد الاشتباكات في باحة المسجد الأقصى...
8 قتلى جراء نزاع عشائري جنوب العراق
8 قتلى جراء نزاع عشائري جنوب العراق...
انتشال 24 جثة لمهاجرين غرقى في سواحل صفاقس التونسية
انتشال 24 جثة لمهاجرين غرقى في سواحل صفاقس التونسية...
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة للإعداد لحوار وطني تستثني المعارضة
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة للإعداد لحوار وطني تستثني ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط