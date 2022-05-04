انتشال 24 جثة لمهاجرين غرقى في سواحل صفاقس التونسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤول قضائي في ولاية صفاقس التونسية، اليوم الأربعاء، إن وحدات الحرس البحري انتشلت 24 جثة لغرقى مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن مراكب غرقت منذ نحو أسبوع.

وأوضح الناطق باسم محاكم صفاقس مراد التركي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، أنه من المرجح أن المهاجرين غرقوا جميعًا في عرض البحر في رحلة سرية نحو السواحل الإيطالية، ولفظتهم الأمواج تباعًا في سواحل ولاية صفاقس.

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وتابع أن المعلومات المتوفرة من الحرس البحري، تفيد بأن الجثث التي جرى انتشالها هي دفعة جديدة من الجثث التي عثر عليها عقب غرق مراكب منذ نحو أسبوع، فيما أعلنت السلطات في وقت سابق انتشال حوالي 25 جثة.

تكدس الجثث في مستشفى صفاقس

وتسبب العدد الكبير من الجثث المكدسة في مستشفى صفاقس في وضع صحي حرج حتى اليوم، وفق ما صرح به التركي، إذ يقدر عدد الجثث الموجودة بثلاجات الموتى بالمستشفى بأكثر من 90 جثة وسط أزمة دفن بسبب الافتقاد إلى مساحات كافية في مقابر الجهة.

وقال التركي إن 40 جثة لا تزال على الأرض بينما الروائح بدأت تنبعث منها، وناشد بمساعدة الولاية في توفير الإمكانات اللازمة لتمويل عمليات الدفن.

وتلقت صفاقس في وقت سابق مساعدات من الصليب الأحمر، لتمويل عمليات الدفن لكن حاجيات الولاية لا تزال أكبر.