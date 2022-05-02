Atwasat

الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة للإعداد لحوار وطني تستثني المعارضة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 مايو 2022, 03:26 مساء
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة للإعداد لحوار وطني تستثني المعارضة
الرئيس التونسي، قيس سعيد. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، تشكيل لجنة تُكلف إدارة حوار وطني، استثنى منها الأحزاب السياسية التي يعتبرها مسؤولة عن الأزمة السياسية والاقتصادية التي تهز البلاد.

وقال سعيد في خطاب ألقاه مساء الأحد لمناسبة عيد الفطر، «ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة، تنهي أعمالها في ظرف وجيز»، مضيفا «ستتشكل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا إحداهما للحوار»، وفق وكالة «فرانس برس».

وسبق أن طالبت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي مرارا بذلك، منذ أن احتكر الرئيس التونسي كافة السلطات في 25 يوليو 2021.

الحوار لن يشمل «من باعوا أنفسهم»
وأكد سعيد أن الحوار لن يشمل «من باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم إطلاقا، ومن خربوا ومن جوعوا ومن نكلوا بالشعب»، إنما «المنظمات الأربع الوطنية» وهي الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمحامين.

- الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لكتابة دستور «جمهورية جديدة»
- الاتحاد التونسي للشغل يدعو سعيّد «للشروع فورا» في حوار وطني
- واشنطن «قلقة» من قرار الرئيس التونسي بشأن السلطة الانتخابية

وهذه المنظمات الأربع حصلت العام 2015 على جائزة نوبل للسلام لمساهمتها في الانتقال الديموقراطي في تونس، مهد الربيع العربي والتي اعتُبرت آنذاك الدولة الديموقراطية الوحيدة في العالم العربي.

وأعلن سعيد في 25 يوليو الماضي، تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة واحتكار السلطات في البلاد، ثم وضع لاحقا روزنامة سياسية بدأت منتصف يناير الماضي باستشارة إلكترونية وطنية تنتهي باستفتاء شعبي على الدستور في يوليو المقبل، على أن تنظم انتخابات تشريعية نهاية العام الجاري، فيما يعتبر حزب النهضة ما قام به سعيد «انقلابا على الدستور».

حل المجلس الأعلى للقضاء
وفي فبراير، حل سعيد أيضا المجلس الأعلى للقضاء الذي حلت مكانه هيئة موقتة اختار أعضاءها، وهو إجراء وصفه منتقدوه بخطوة استبدادية جديدة ما أثار مخاوف بشأن استقلال القضاء.

وحض الأمين العام الاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الأحد، سعيد على «الشروع الفوري» في إطلاق حوار وطني «قبل فوات الأوان»، معتبرا أنه «قارب النجاة الأخير» للبلاد.

وإضافة إلى المأزق السياسي، تشهد تونس أزمة اجتماعية اقتصادية وتجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على أمل الحصول على قرض جديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - ليبيا تحتفل بعيد الفطر

كاركاتير حليم - ليبيا تحتفل بعيد الفطر
بالصور: ملايين المسلمين في العالم يؤدون صلاة عيد الفطر

بالصور: ملايين المسلمين في العالم يؤدون صلاة عيد الفطر
تنصت «خارجي» على هواتف رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع عبر برنامج بيغاسوس

تنصت «خارجي» على هواتف رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع عبر برنامج بيغاسوس
وليامز تأمل أن يعزز العيد فرص التقارب بين الفرقاء الليبيين

وليامز تأمل أن يعزز العيد فرص التقارب بين الفرقاء الليبيين
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لكتابة دستور «جمهورية جديدة»

الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لكتابة دستور «جمهورية جديدة»
90 دقيقة تفتح باب مطاردة «إنتر» لـ«ميلان» على قمة «الكالتشو»

90 دقيقة تفتح باب مطاردة «إنتر» لـ«ميلان» على قمة «الكالتشو»
حماس تتوعد بـ«استباحة» الكنس اليهودية في العالم وتجهز 1111 صاروخا حال الاعتداء على المسجد الأقصى

حماس تتوعد بـ«استباحة» الكنس اليهودية في العالم وتجهز 1111 صاروخا حال الاعتداء ...
كاركاتير حليم - في يوم العمال العالمي

كاركاتير حليم - في يوم العمال العالمي
15 ألف مشجع يحتفلون مع رجال الأرقام القياسية في ريال مدريد

15 ألف مشجع يحتفلون مع رجال الأرقام القياسية في ريال مدريد
سيميوني يكشف عيوبا في أتلتيكو مدريد تظهر لأول مرة منذ 10 سنوات

سيميوني يكشف عيوبا في أتلتيكو مدريد تظهر لأول مرة منذ 10 سنوات
السلطات الروسية تتحدث عن إمكانية مصادرة أصول دول تعتبرها معادية

السلطات الروسية تتحدث عن إمكانية مصادرة أصول دول تعتبرها معادية
بولسونارو يرد على دعوة دي كابريو الشبان البرازيليين للتصويت

بولسونارو يرد على دعوة دي كابريو الشبان البرازيليين للتصويت
خليل المشيطي يتوج بكأس وذهبية «البرغثي للشطرنج»

خليل المشيطي يتوج بكأس وذهبية «البرغثي للشطرنج»
حلوى الدبلة في خطوات سهلة

حلوى الدبلة في خطوات سهلة
تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم

تعيين الشاعر الليبي خالد مطاوع عضوا بالأكاديمية الأميركية للفنون والعلوم
قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها

قناة السويس المصرية تحقق أعلى إيرادات شهرية في تاريخها
برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأطنان من الحبوب غير المستخدمة محتجزة في أوكرانيا

برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأطنان من الحبوب غير المستخدمة محتجزة في ...
افتتاح جسر زجاجي يرتفع 150 مترا فوق غابات فيتنام

افتتاح جسر زجاجي يرتفع 150 مترا فوق غابات فيتنام
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إطلاق المعارض الجزائري كريم طابو
إطلاق المعارض الجزائري كريم طابو
السعودية تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر.. تعرف على دول عربية أخرى أعلنت موعد العيد
السعودية تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر.. تعرف على دول عربية ...
الأمم المتحدة تدعو للاستفادة من «فرصة» الهدنة في اليمن لزيادة وصول المساعدات
الأمم المتحدة تدعو للاستفادة من «فرصة» الهدنة في اليمن لزيادة ...
السادسة خلال شهر.. عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق وتعلق الرحلات الجوية (بالصور)
السادسة خلال شهر.. عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق وتعلق الرحلات ...
حماس تتوعد بـ«استباحة» الكنس اليهودية في العالم وتجهز 1111 صاروخا حال الاعتداء على المسجد الأقصى
حماس تتوعد بـ«استباحة» الكنس اليهودية في العالم وتجهز 1111 صاروخا...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى ......
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي...
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل طرابلس
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل......
(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان
(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى ......
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة الوقود الغارقة قبالة تونس؟ (فيديو)
ماذا جاء في تقرير عمليات الغوص لتفقد التسرب من هيكل سفينة ......
المزيد
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة للإعداد لحوار وطني تستثني المعارضة
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة للإعداد لحوار وطني تستثني ......
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لكتابة دستور «جمهورية جديدة»
الرئيس التونسي يعلن تشكيل لجنة لكتابة دستور «جمهورية جديدة»...
الاتحاد التونسي للشغل يدعو سعيّد «للشروع فورا» في حوار وطني
الاتحاد التونسي للشغل يدعو سعيّد «للشروع فورا» في حوار وطني...
حماس تتوعد بـ«استباحة» الكنس اليهودية في العالم وتجهز 1111 صاروخا حال الاعتداء على المسجد الأقصى
حماس تتوعد بـ«استباحة» الكنس اليهودية في العالم وتجهز 1111 ......
السادسة خلال شهر.. عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق وتعلق الرحلات الجوية (بالصور)
السادسة خلال شهر.. عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق وتعلق ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط