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السادسة خلال شهر.. عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق وتعلق الرحلات الجوية (بالصور)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 04:30 مساء
السادسة خلال شهر.. عاصفة ترابية جديدة تضرب العراق وتعلق الرحلات الجوية (بالصور)
ترعض أنحاء العراق لعاصفة ترابية. (الإنترنت)
alwasat radio

تتعرض أنحاء العراق، الأحد، لعاصفة ترابية هي السادسة خلال شهر، أدت إلى إغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين في ظاهرة يزداد تكرارها.

وغطّت سحب من الغبار الأصفر أغلب مناطق جنوب العراق، بينها العاصمة بغداد، ويتوقع أن تستمر حتى غدٍ الإثنين، وفقًا لدائرة الأرصاد الجوية في هذا البلد شبه الصحراوي، وفق «فرانس برس».

تعليق  الرحلات الجوية القادمة والمغادرة 
وإثر ذلك، علقت سلطة الطيران المدني العراقية الأحد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطاري بغداد والنجف،  وقال مدير العلاقات في سلطة الطيران المدني، جهاد الديوان  إن «الرحلات الجوية إلى مطار بغداد والنجف توقفت بسبب العاصفة الترابية». وأضاف أن «حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية». من جهتها، أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي أن مدى الرؤية بلغ «أقل من 500 متر».

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شهد العراق خلال الشهر الماضي أكثر من خمس عواصف ترابية أدت إلى دخول العشرات إلى المستشفيات لتلقي العلاج لإصابتهم بمشكلات في الجهاز التنفسي، وغلق مطاري بغداد والنجف لعدة ساعات. ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغيُّر المناخ والتصحر في العالم خصوصًا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

 انخفاض بنسبة 20% في الموارد المائية
وحذر البنك الدولي في نوفمبر الماضي من انخفاض بنسبة 20% في الموارد المائية للعراق بحلول العام 2050 بسبب التغير المناخي.

ونبه مدير عام الدائرة الفنية في وزارة البيئة العراقية في لقاء مع وكالة الأنباء العراقية من تزايد العواصف الرملية، خصوصًا بعد ارتفاع عدد الأيام المغبرة إلى «272 يوماً في السنة لفترة عقدين». ورجح «أن تصل إلى 300 يوم مغبر في السنة العام 2050».

وتمثل زيادة الغطاء النباتي وزراعة غابات بأشجار كثيفة تعمل كمصدات للرياح أهم الحلول اللازمة لخفض معدل العواصف الرملية بحسب الوزارة.

ترعض أنحاء العراق لعاصفة ترابية. (الإنترنت)
ترعض أنحاء العراق لعاصفة ترابية. (الإنترنت)
ترعض أنحاء العراق لعاصفة ترابية. (الإنترنت)
ترعض أنحاء العراق لعاصفة ترابية. (الإنترنت)
ترعض أنحاء العراق لعاصفة ترابية. (الإنترنت)
ترعض أنحاء العراق لعاصفة ترابية. (الإنترنت)
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