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الأمم المتحدة تدعو للاستفادة من «فرصة» الهدنة في اليمن لزيادة وصول المساعدات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 02:58 مساء
الأمم المتحدة تدعو للاستفادة من «فرصة» الهدنة في اليمن لزيادة وصول المساعدات
عائلات يمنية تنقل مساعدات من منظمة خيرية في محافظة لحج جنوب اليمن, 29 مارس 2022, (أ ف ب)
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دعت الأمم المتحدة إلى الاستفادة من «فرصة» الهدنة في اليمن، لزيادة وصول المساعدات للبلد الغارق في الحرب، حيث تسعى المنظمات الإنسانية لجمع أكثر من 4 مليارات دولار خلال 2022.

والشهر الماضي، دخلت هدنة حيز التنفيذ، بوساطة من الأمم المتحدة، على أن تستمر لشهرين، ويشمل الاتفاق السماح برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح فقط لرحلات المساعدات منذ 2016، ما يمثّل بارقة أمل في الصراع بعد حرب مدمرة، وفق وكالة «فرانس برس».

وتبادلت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون، اتهامات بخرق الهدنة، لكن الاتفاق نجح في خفض مستويات العنف بشكل كبير.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان نشر ليل السبت، إن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2022، تسعى لجمع نحو 4.3 مليار دولار «لتدارك التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية»، وفق ما قالت الوكالة.

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ونقل البيان عن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، قوله إن «الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن، حقيقة يتعين علينا أن نتصدى لها على وجه السرعة».

فرصة مهمة لوكالات الإغاثة
وأكد غريسلي: «إنها كذلك لحظة أمل لليمن»، مشيرًا إلى أن الهدنة تعتبر «فرصة مهمة لوكالات الإغاثة لزيادة المساعدات المنقذة للأرواح وللوصول إلى مزيد الأشخاص ذوي الاحتياجات الماسة على وجه السرعة، من ضمنهم الأشخاص في المناطق التي كان فيها الوصول محدودًا جراء الصراع وانعدام الأمن».

وأكدت الأمم المتحدة: «يحتاج الآن أكثر من 23 مليون شخص، أو نحو ثلاثة أرباع سكان اليمن، إلى المساعدات»، متوقعة أن «يحتاج 19 مليون شخص، وهو رقم قياسي جرى تسجيله، إلى المساعدات الغذائية في النصف الثاني من العام»، مشيرة إلى أن 2.2 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد، من بينهم أكثر من نصف مليون طفل في مستويات حرجة.

ويدور النزاع في اليمن بين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في شمال البلاد وغربها، وقوات الحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية، فيما تسبب النزاع بمقتل أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو بسبب تداعيات الحرب، وفق الأمم المتحدة.

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