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السعودية تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر.. تعرف على دول عربية أخرى أعلنت موعد العيد

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 07:40 مساء
السعودية تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر.. تعرف على دول عربية أخرى أعلنت موعد العيد
الديوان الملكي السعودي. (الإنترنت)
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أعلن الديوان الملكي السعودي أن يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الإثنين المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما أعلنت المحكمة العليا في السعودية تعذر رؤية هلال شوال، وأن غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضات، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

موعد العيد في الإمارات
وأعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1443 هجرية في دولة الإمارات، أن الإثنين هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر، وفق ما ذكرت وكالة «وام».

-  الإفتاء المصرية: غدا الأحد المتمم لشهر رمضان

وقال وزير العدل رئيس اللجنة عبد الله النعيمي، في بيان، إن «اللجنة وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة، لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لهذا العام، وعليه فإن يوم الأحد الموافق الأول من مايو 2022 هو المتمم لشهر رمضان المبارك 1443هجرية، وإن يوم الإثنين الموافق 2 مايو 2022 هو غرة شهر شوال».

قطر والبحرين
وفي قطر، أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن غدًا الأحد هو المكمل لشهر رمضان، وأن يوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر.

كما أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في البحرين أن يوم غدٍ الأحد هو المكمل لعدة شهر رمضان ثلاثين يومًا، وإن بعد غدٍ الإثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك للعام 1443هـ الموافق 2 مايو 2022م ، بحسب وكالة أنباء البحرين.

العراق وفلسطين
وأعلن ديوان الوقف السني في العراق أيضًا أن يوم الإثنين هو أول أيام عيد الفطر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. كذلك، أعلن مفتي فلسطين أن غدًا هو المتمم لشهر رمضان، والإثنين هو أول أيام عيد الفطر.

مصر ولبنان
وفي مصر، أعلن مفتي الجمهورية شوقي علام، أن غدًا الأول من مايو هو المتمم لشهر رمضان، والإثنين 2 مايو هو أول أيام عيد الفطر.

كذلك، في لبنان، أعلن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في بيان، أنه «لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم غد الأحد، الموافق الأول من مايو هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يومًا، ويكون يوم الإثنين الموافق 2 مايو، هو أول أيام عيد الفطر السعيد للعام 1443».

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