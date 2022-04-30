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مقتل حارس إسرئيلي في مستوطنة بالضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 05:02 مساء
مقتل حارس إسرئيلي في مستوطنة بالضفة الغربية
قوات إسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى، 18 أبريل 2022. (صورة من فيديو للاقتحام)
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قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن مسلحين قتلا حارسًا إسرائيليًا عند مدخل مستوطنة أرييل في الضفة الغربية، مضيفًا أن الجنود انتشروا في بلدة فلسطينية قريبة للبحث عن المهاجمين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء أمس الجمعة أن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيًا في بلدة عزون قرب قلقيلية بالضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود أطلقوا النار على مشتبه بهم رشقوهم بقنابل حارقة، حسب وكالة «رويترز».

15 قتيلا إسرائيليا.. وقوات الاحتلال أودت بحياة 40 فلسطينيا
وأوضحت السلطات الإسرائيلية أنه بإطلاق النار في أرييل يرتفع عدد القتلى على أيدي مهاجمين عرب في إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية في الأسابيع القليلة الماضية إلى 15 قتيلًا.

ووفقًا لتقديرات وكالة تابعة للأمم المتحدة قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 40 فلسطينيًا منذ فبراير عندما بدأ تصاعد التوتر.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن مسلحين أوقفا سيارتهما عند كابينة حراسة عند مدخل مستوطنة أرييل ثم ترجلا من السيارة وقتلا أحد الحراس بالرصاص ثم فرا من المكان. وأضاف أن قوات الأمن تبحث عن المسلحين، مشيرًا إلى أن الجنود يفتشون الداخلين إلى بلدة سلفيت الفلسطينية القريبة والخارجين منها.

إشادة من حماس بمقتل الحارس الإسرائيلي
وأشادت حركة حماس، بالحادث وقالت إنه جاء إلى حد ما ردا على غارات الشرطة الإسرائيلية على مجمع المسجد الأقصى بالقدس.

ووقعت مواجهات متكررة في المكان هذا الشهر مع تزامن شهر رمضان، ومع احتفال اليهود بعيد الفصح.

وتعد أرييل إحدى أكبر المستوطنات التي بنتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

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