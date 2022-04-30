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رئيس الوزراء العراقي: «التفاهم بات قريبا» بين طهران والرياض

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 11:34 صباحا
رئيس الوزراء العراقي: «التفاهم بات قريبا» بين طهران والرياض
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان, مع نظيره العراقي فؤاد حسين في العاصمة الإيرانية طهران, 13 إبريل 2022. (أ ف ب)
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قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن «التفاهم» بين طهران والرياض «بات قريبًا»، فيما استؤنفت جولات الحوار بين الخصمين الإقليميين في العاصمة العراقية الأسبوع الماضي بعد فترة انقطاع.

وفي مقابلة مطولة مع جريدة «الصباح» الرسمية العراقية، نشرت السبت، تناولت عدة ملفات داخلية وخارجية، قال الكاظمي إن «الإخوة في المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية، يتعاملون مع ملف الحوار بمسؤولية عالية ومتطلبات الوضع الحالي للمنطقة، ونحن واثقون بأن التفاهم بات قريبًا إن شاء الله»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت جولة خامسة من المحادثات عُقدت في 21 أبريل في بغداد، على ما أعلن مسؤولون عراقيون، فيما أكدت الخارجية العراقية منذ ذلك الحين أن جولات إضافية ستعقد أيضًا بين الطرفين، ملمحةً حتى إلى احتمال استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، وفق وكالة «فرانس برس».

- طهران والرياض تستأنفان الحوار في بغداد

وقطعت العلاقات بين القوتين النافذتين في منطقة الخليج منذ مطلع 2016، إلا أن البلدين اللذين يقفان على طرفي نقيض في مختلف الملفات الاقليمية، بدآ منذ أبريل 2021، مفاوضات في بغداد بتسهيل من الكاظمي الذي تربطه علاقات جيدة بالجانبين.

«انفراجة حقيقية واسعة في العلاقات بين كل دول المنطقة»
وتحدّث الكاظمي عن وجود «انفراجة حقيقية واسعة في العلاقات بين كل دول المنطقة»، مشدّدًا على أن «العراق لديه مصلحة مباشرة في تحقيق تفاهمات بين دول المنطقة وتحقيق الاستقرار الإقليمي».

بغداد تحتضن جولة جديدة من المباحثات
في الأثناء، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لوكالة الأنباء العراقية الأحد، أن «العاصمة بغداد ستحتضن جولة جديدة من المباحثات بعد انتهاء الخامسة بين الرياض وطهران»، وأكّد الوزير أن «الجولة الخامسة من المباحثات بين السعودية وإيران في بغداد انتهت بأجواء إيجابية».

وأعلنت الخارجية العراقية الثلاثاء، أن الكاظمي نفسه كان حاضرًا في جولة المفاوضات الأخيرة بين الطرفين، وفق وكالة الأنباء العراقية «واع».

قرب استئناف التمثيل الدبلوماسي بين إيران والسعودية
وأكد الناطق باسم الوزارة أحمد الصحاف، أن «الحوار تضمن عدة ملفات من بينها الملف الأمني»، مضيفًا أن «جولة الحوارات بدأت ولا تزال ممتدة وتأخذ طريقها إلى إحداث مقاربات جوهرية وأساسية، ربما سيكون منها استئناف التمثيل الدبلوماسي بين إيران والسعودية».

وتعد الجمهورية الإسلامية والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الاقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، كذلك، تبدي السعودية قلقها من نفوذ إيران الإقليمي وتتّهمها بـ«التدخّل» في دول عربية مثل سورية والعراق ولبنان، وتتوجّس من برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان رحّب في مارس، بتصريحات لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشأن علاقات الجوار بين المملكة وإيران، معتبرًا أنها تظهر «رغبة» الرياض باستئناف علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

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