مقتل شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شمالي الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل فلسطيني، ليل الجمعة السبت، عندما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار عليه في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن الشاب العشريني، أصيب برصاصة في الصدر خلال عملية أمنية لجيش الاحتلال في بلدة عزون، وفق وكالة «فرانس برس».

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تشهد الضفة الغربية عمليات اقتحام متواصلة للمدن والقرى من قبل جيش الاحتلال، فضلا عن التعديات التي تواصلت خلال الأيام الماضية في المسجد الأقصى، على المصلين والمعتكفين.