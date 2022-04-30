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مقتل إسرائيلي في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 12:15 صباحا
مقتل إسرائيلي في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة
قوات الشرطة الإسرائيلية في موقع إطلاق نار في تل أبيب، 7 أبريل 2022، (الإنترنت)
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أعلن الجيش الإسرائيلي وأجهزة الإسعاف الإسرائيلية أن حارسًا متمركزًا عند مدخل مستوطنة أرييل بالضفة الغربية المحتلة قُتل برصاص مهاجمين فرّا بسيارة.

وقال الجيش في بيان، إن المهاجمين وصلا إلى مدخل أرييل في شمال الضفة الغربية وأطلقا الرصاص على الحارس، ولفتت أجهزة الإسعاف الإسرائيلية إلى أن الحارس العشريني تُوفي متأثرًا بجروحه، حسب وكالة «فرانس برس».

وشهدت الأراضي المحتلة عدة عمليات مشابهة خلال الفترة الماضية، بينما تستعر المواجهات في القدس الشريف، وبالتحديد بحرم المسجد الأقصى.

وأدت المواجهات في الحرم اليوم الجمعة، إلى إصابة أكثر من 40 فلسطينيًا، فيما تتواصل المضايقات للمصلين مع قرب حلول عيد الفطر.

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