Atwasat

إصابة 42 فلسطينيا في صدامات جديدة بحرم المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 10:16 مساء
إصابة 42 فلسطينيا في صدامات جديدة بحرم المسجد الأقصى
قوات الاحتلال تراقب فلسطينيين يعبرون إلى القدس للمشاركة في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى، 29 أبريل 2022، (ا ف ب)
alwasat radio

أدت صدامات جديدة بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية إلى سقوط 42 جريحًا الجمعة في حرم المسجد الأقصى، الذي يشهد توترات منذ أسابيع، وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال الهلال الأحمر «42 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى»، مشيرا إلى أن 22 منهم نقلوا إلى مستشفى محلي، وأن معظم الجرحى أُصيبوا «في الجزء العلوي من الجسد ولا يوجد أي إصابات خطيرة»، حسب وكالة «فرانس برس».

- 160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى
- الأمم المتحدة تعبر عن «قلقها العميق إزاء تصعيد العنف» في الأراضي الفلسطينية المحتلة و«إسرائيل»
(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان

وأفاد شهود عيان ومراسلو الوكالة عن تراجع حدة المواجهات بعد صلاة الفجر، وعاد هدوء هش إلى المكان الذي تجمع فيه حشد المصلين في وقت مبكر من بعد ظهر آخر جمعة من شهر رمضان الذي يتوقع ان ينتهي مطلع الأسبوع المقبل.

وأدى الصلاة نحو 160 الف مصلّ في المسجد في آخر جمعة رمضانية، وأشار صحفي للوكالة الفرنسية إلى أن المتظاهرين رفعوا الأعلام الفلسطينية ورايات حركة «حماس» هناك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري

«مع فدوى»: نجلاء الفيتوري
برنامج «الميزان» (الحلقة 7)

برنامج «الميزان» (الحلقة 7)
خلونا نحلموا (الحلقة 14)

خلونا نحلموا (الحلقة 14)
مسلسل «شن الحكاية» (15)

مسلسل «شن الحكاية» (15)
160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى

160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى
رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا

رسميا.. محمد صلاح يحصد جائزة استثنائية في إنجلترا
واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار

واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار
«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا

«الأوروبي لمكافحة الأمراض» عن إصابات الأطفال بالتهاب الكبد: مقلق ونادر جدا
أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي

أكبر معمرة على قيد الحياة تتطلع إلى تحطيم الرقم القياسي
ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟

ماذا وراء عودة التقارب «التركي - السعودي»؟
في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة

في العدد 336 -337: الدبيبة وباشاغا: لا رجوع.. وإعادة الإعمار تدخل المعركة
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 1 - 2 الاتحاد» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري ...
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي

إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري

قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في ...
بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان

بوكيتينو ينهي الجدل بشأن مستقبله في باريس سان جيرمان
أول حديث من صاحب هدف تأهل الأهلي طرابلس لنصف نهائي «الكونفدرالية»

أول حديث من صاحب هدف تأهل الأهلي طرابلس لنصف نهائي «الكونفدرالية»
بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر

بيتي فور سهل لضيافة عيد الفطر
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
12 جريحا في اشتباكات في حرم المسجد الأقصى
12 جريحا في اشتباكات في حرم المسجد الأقصى
بلينكن يدعو تونس لمعالجة «المخاوف على الديمقراطية» للحصول على مساعدات
بلينكن يدعو تونس لمعالجة «المخاوف على الديمقراطية» للحصول على ...
واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار
واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار
160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى
160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى ......
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون...
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي
إردوغان يصل السعودية في أول زيارة منذ مقتل خاشقجي...
«استشهاد» فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية
«استشهاد» فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة ......
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل طرابلس
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل......
المزيد
إصابة 42 فلسطينيا في صدامات جديدة بحرم المسجد الأقصى
إصابة 42 فلسطينيا في صدامات جديدة بحرم المسجد الأقصى...
غلق تطبيق «نبض» في مصر بعد اختراقه من مجهولين
غلق تطبيق «نبض» في مصر بعد اختراقه من مجهولين...
«الاتحاد الأوروبي»: الدعم المالي الدولي للسودان مشروط بتشكيل حكومة مدنية
«الاتحاد الأوروبي»: الدعم المالي الدولي للسودان مشروط بتشكيل......
160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات المسجد الأقصى
160 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الأخيرة من رمضان في باحات ......
واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار
واشنطن تقدر ثروة آل الأسد بمليار إلى ملياري دولار...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط