إصابة 42 فلسطينيا في صدامات جديدة بحرم المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط

أدت صدامات جديدة بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية إلى سقوط 42 جريحًا الجمعة في حرم المسجد الأقصى، الذي يشهد توترات منذ أسابيع، وفق ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقال الهلال الأحمر «42 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المسجد الأقصى»، مشيرا إلى أن 22 منهم نقلوا إلى مستشفى محلي، وأن معظم الجرحى أُصيبوا «في الجزء العلوي من الجسد ولا يوجد أي إصابات خطيرة»، حسب وكالة «فرانس برس».

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وأفاد شهود عيان ومراسلو الوكالة عن تراجع حدة المواجهات بعد صلاة الفجر، وعاد هدوء هش إلى المكان الذي تجمع فيه حشد المصلين في وقت مبكر من بعد ظهر آخر جمعة من شهر رمضان الذي يتوقع ان ينتهي مطلع الأسبوع المقبل.

وأدى الصلاة نحو 160 الف مصلّ في المسجد في آخر جمعة رمضانية، وأشار صحفي للوكالة الفرنسية إلى أن المتظاهرين رفعوا الأعلام الفلسطينية ورايات حركة «حماس» هناك.