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«الاتحاد الأوروبي»: الدعم المالي الدولي للسودان مشروط بتشكيل حكومة مدنية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 04:11 مساء
«الاتحاد الأوروبي»: الدعم المالي الدولي للسودان مشروط بتشكيل حكومة مدنية
متظاهر سوداني خلال احتجاج على الحكم العسكري، 6 إبريل 2022. (أ ف ب)
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دعا الاتحاد الأوروبي، الجمعة، السياسيين السودانيين، لتشكيل حكومة انتقالية مدنية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة.

وسافر وفد من كبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والنروج إلى الخرطوم، «لإظهار دعمهم للشعب السوداني ولانتقال مدني نحو الديموقراطية»، وفق ما جاء في بيان مشترك.

وأضاف البيان أن أعضاء الوفد «دعوا إلى إحراز تقدم فوري نحو حكومة مدنية انتقالية.. ورحبوا بإعلان الوسطاء أنهم سيعقدون اجتماعا لهذا الغرض في الفترة من 10 إلى 12 مايو»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ودعا الوفد «جميع أصحاب المصلحة السودانيين، للمشاركة بشكل بناء وكامل في هذه العملية، وشدد على مخاطر أي تأخير إضافي»، محذرا «من أي اتفاق أو حكومة ناتجة عن مسار غير جامع ويفتقر إلى المصداقية لدى السودانيين والمجتمع الدولي».

قلق من التدهور السريع للاقتصاد السوداني
وأعرب أعضاء الوفد عن «القلق من التدهور السريع للاقتصاد السوداني.. وتعهدوا بمواصلة المساعدات الإنسانية وغيرها من أشكال المساعدة المباشرة للشعب السوداني خلال هذه الفترة الصعبة»، مشددين على أن تشكيل حكومة مدنية «ذات مصداقية» شرط للحصول على دعم مالي دولي، بما في ذلك تخفيف عبء الديون.

وتابع البيان «بدون ذلك قد يخسر السودان مليارات الدولارات من مساعدات التنمية التي يقدمها البنك الدولي، وسيكون برنامج صندوق النقد الدولي للسودان، وتخفيف الديون المرتبطة به بقيمة 19 مليار دولار مهددا».

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يعاني السودان الذي شهد العام 2019، نهاية ثلاثة عقود من حكم الرئيس السابق عمر البشير، أزمة سياسية واقتصادية منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على شركاء الحكم المدنيين في أكتوبر 2021.

البرهان يهدد بطرد المبعوث الأممي
وهدد البرهان مطلع أبريل بطرد المبعوث الأممي الدائم للسودان فولكر بيرتس، بعدما حذر الأخير من «انهيار اقتصادي وأمني ومعاناة إنسانية كبيرة» في البلاد ما لم تستأنف عملية الانتقال المدني.

واستنكر ممثلو الاتحاد الأوروبي والدول الخمس، الذين زاروا الخرطوم، «الوضع الهش لعملية السلام في السودان الذي يعكسه بشكل مأسوي مقتل أكثر من 200 شخص أخيرا في غرب دارفور».

وعبر الوفد عن «إدانته الشديدة للعنف»، مؤكدا أن «السلام المستدام في دارفور ومناطق أخرى من السودان مرتبط بشكل وثيق بالانتقال المدني إلى الديمقراطية».

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