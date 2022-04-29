بلينكن يدعو تونس لمعالجة «المخاوف على الديمقراطية» للحصول على مساعدات

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأميرك،ي أنتوني بلينكن، الخميس، إن تونس تحتاج لمعالجة المخاوف بشأن الديمقراطية، إذا كانت تريد دعما اقتصاديا دوليا هي بأمس الحاجة إليه.

وأعرب بلينكن في كلمة أمام الكونغرس، عن قلقه بشأن استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطة، قائلا إن تونس بحاجة «على الأقل» إلى المضي قدما في الانتخابات البرلمانية الموعودة في نهاية العام، وفق وكالة فرانس برس.

وقال بلينكن للجنة الاعتمادات في مجلس النواب «أعتقد أن أهم شيء عليهم القيام به هو تأهيل أنفسهم تماما، للحصول على دعم من المؤسسات المالية الدولية».

«يخرجون عن المسار الصحيح»

وأضاف «ما يحدث حاليا جعلهم يخرجون عن المسار الصحيح»، موضحا «أوضحنا أننا يمكن أن نقدم دعمنا، لكننا بحاجة لرؤية تونس تعود إلى المسار الذي كانت عليه».

وتسعى تونس للحصول على حزمة قروض من صندوق النقد الدولي، حيث تُعد الولايات المتحدة المساهم الأكبر، بينما تتعامل مع أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب جائحة «كوفيد-19».

وحل سعيد المُنتخب في 2019 البرلمان العام الماضي، وأقال الحكومة ومنح نفسه صلاحيات لتعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

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وكثفت إدارة الرئيس جو بايدن انتقاداتها لسعيد، بعد أن كانت تأمل في البداية، بحل سريع للمشاكل السياسية في تونس، مهد الربيع العربي.

وضغط المشرعون الأميركيون على بايدن، لاتخاذ إجراءات أكثر حدة، بينها وقف ما يقرب من 500 مليون دولار من المساعدات المقدمة في إطار مؤسسة تحدي الألفية، المؤهلة للبلدان التي تحترم الحكم الديمقراطي.