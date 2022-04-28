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إطلاق جميع قادة قوى الحرية والتغيير الموقوفين في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 09:34 صباحا
إطلاق جميع قادة قوى الحرية والتغيير الموقوفين في السودان
تظاهرة في الخرطوم ضد الانقلاب العسكري، (أرشيفية: ا ف ب)
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أطلقت السلطات السودانية «كل القياديين» في أبرز حركة مناهضة للانقلاب الذي نفذه الجيش على شركائه المدنيين في السلطة في أكتوبر، حسب ما أعلن محامي أحد المفرج عنهم لوكالة «فرانس برس».

وقال المحامي أزهري الحاج، وكيل الدفاع عن العضو السابق بمجلس السيادة الحاكم محمد الفكي، إن موكله «وسائر قياديي قوى الحرية والتغيير الذين اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة أفرج عنهم»، حسب وكالة «فرانس برس».

إطلاق القيادي بقوى الحرية والتغيير عمر يوسف
وأُطلق الفكي بعد أكثر من شهرين على توقيفه في 13 فبراير، وبالمثل القيادي في قوى الحرية والتغيير، ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق، خالد عمر يوسف.

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والفكي ويوسف كانا عضوين في لجنة «إزالة التمكين» المكلفة استعادة الأصول التي استولى عليها النظام السابق، وصارت اللجنة أخيرا هدفا للسلطات العسكرية التي يتهمها أنصار الحكم المدني بالسعي لإعادة إرساء الجهاز الأمني والسياسي لنظام البشير.

وغرق السودان في أزمة سياسية حادة منذ الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر على شركائه المدنيين في الحكم، وأنهى اتفاقا هشا لتقاسم السلطة بين العسكر والمدنيين، توصل إليه الطرفان بعد إطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير في العام 2019، إثر احتجاجات شعبية على حكمه الذي استمر ثلاثة عقود. ومن بين القياديين الذين كانوا موقوفين وأطلقوا الأربعاء وجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان.

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