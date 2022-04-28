(فيديو وصور) ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط

أحيا نحو ربع مليون مصل، اليوم الأربعاء، ليلة القدر (ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان)، في المسجد الأقصى المبارك، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس إن 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة.

وأفادت الوكالة بأن باحات ومصليات الأقصى اكتظت بالمصلين الذين جاءوا من مدينة القدس ومن أراضي الـ 48، وممن تمكنوا من الوصول من الضفة.

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وأضافت إن نحو 250 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، وسط أجواء رمضانية ساحرة.

ونصب المعتكفون خيامهم الرمضانية في أروقة الأقصى، لإحياء سنة الاعتكاف في ليالي العشر الأواخر من رمضان، ورفعوا العلم الفلسطيني.



وأشارت الوكالة إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي عززت قواتها في مدينة القدس، ونشرت نحو 3 آلاف عنصر في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (وكالة أنباء وفا)

مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (معاذ الخطيب، عبر وكالة أنباء وفا)

مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (معاذ الخطيب، عبر وكالة أنباء وفا)

مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (معاذ الخطيب، عبر وكالة أنباء وفا)

مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (معاذ الخطيب، عبر وكالة أنباء وفا)

مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (وكالة أنباء وفا)