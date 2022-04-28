Atwasat

(فيديو وصور) ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 01:41 صباحا
(فيديو وصور) ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى
مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (وكالة أنباء وفا)
alwasat radio

أحيا نحو ربع مليون مصل، اليوم الأربعاء، ليلة القدر (ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان)، في المسجد الأقصى المبارك، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس إن 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة.

وأفادت الوكالة بأن باحات ومصليات الأقصى اكتظت بالمصلين الذين جاءوا من مدينة القدس ومن أراضي الـ 48، وممن تمكنوا من الوصول من الضفة.

- إصابة 31 فلسطينيا برصاص الاحتلال بالقدس في الجمعة الثالثة من رمضان

وأضافت إن نحو 250 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، وسط أجواء رمضانية ساحرة.

ونصب المعتكفون خيامهم الرمضانية في أروقة الأقصى، لإحياء سنة الاعتكاف في ليالي العشر الأواخر من رمضان، ورفعوا العلم الفلسطيني.

وأشارت الوكالة إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي عززت قواتها في مدينة القدس، ونشرت نحو 3 آلاف عنصر في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (وكالة أنباء وفا)
مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (وكالة أنباء وفا)
مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (معاذ الخطيب، عبر وكالة أنباء وفا)
مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (معاذ الخطيب، عبر وكالة أنباء وفا)
مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (معاذ الخطيب، عبر وكالة أنباء وفا)
مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (معاذ الخطيب، عبر وكالة أنباء وفا)
مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (معاذ الخطيب، عبر وكالة أنباء وفا)
مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (معاذ الخطيب، عبر وكالة أنباء وفا)
مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (معاذ الخطيب، عبر وكالة أنباء وفا)
مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (معاذ الخطيب، عبر وكالة أنباء وفا)
مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (وكالة أنباء وفا)
مصلون يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى، 28 أبريل 2022. (وكالة أنباء وفا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية

جمهورية أفريقيا الوسطى تعتمد البتكوين عملة رسمية
بنزيما: واثق من تأهل ريال مدريد.. وترقبوا السحر في العودة

بنزيما: واثق من تأهل ريال مدريد.. وترقبوا السحر في العودة
غوارديولا: لم يكن هناك أفضل مما قدمناه والجودة حاضرة في السيتي والريال

غوارديولا: لم يكن هناك أفضل مما قدمناه والجودة حاضرة في السيتي والريال
أنشيلوتي: أنا محبط وهذا ما سأرد بيه ويجب فعله في «برنابيو»

أنشيلوتي: أنا محبط وهذا ما سأرد بيه ويجب فعله في «برنابيو»
أميركا تدعو إلى «إنهاء إغلاق النفط فورا»: على القادة الليبيين إدراك التداعيات على الاقتصاد العالمي

أميركا تدعو إلى «إنهاء إغلاق النفط فورا»: على القادة الليبيين إدراك التداعيات ...
ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا

ارتفاع كبير في حالات السمنة لدى أطفال فرنسا
«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا

«المسابقات» تعدل مواعيد 3 مباريات في كأس ليبيا
سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017

سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017
شاهد في «وسط الخبر»: لماذا تغيرت وجهة الدبيبة إلى الإمارات؟

شاهد في «وسط الخبر»: لماذا تغيرت وجهة الدبيبة إلى الإمارات؟
كوجيتو الكاره

كوجيتو الكاره
كاركاتير خيري - ورق لعب!

كاركاتير خيري - ورق لعب!
شاهد في «اقتصاد +»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد الفطر

شاهد في «اقتصاد +»: المصارف ترفع سقف السحب اليومي مع قرب عيد الفطر
عون: تسلم الغرب إدارة النفط ينتقص من السيادة الوطنية

عون: تسلم الغرب إدارة النفط ينتقص من السيادة الوطنية
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
شاهد في «وسط الخبر»: فرقة زرياب تحيي الأغاني الفزانية القديمة

شاهد في «وسط الخبر»: فرقة زرياب تحيي الأغاني الفزانية القديمة
عن الوجع والسهريات

عن الوجع والسهريات
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر

مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا في الضفة
جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا في الضفة
لجنة أطباء السودان المركزية: 176 قتلوا في مواجهات غرب دارفور الأخيرة
لجنة أطباء السودان المركزية: 176 قتلوا في مواجهات غرب دارفور ...
إطلاق محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق بالسودان
إطلاق محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق بالسودان
ارتفاع حصيلة الاشتباكات القبلية بغرب دارفور إلى 210 قتلى
ارتفاع حصيلة الاشتباكات القبلية بغرب دارفور إلى 210 قتلى
مفوضة حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في عمليات القتل «المروعة» في السودان
مفوضة حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في عمليات القتل «المروعة» في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى سورية
تركيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية المتجهة إلى ......
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون...
«استشهاد» فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة الغربية
«استشهاد» فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في الضفة ......
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل طرابلس
الجيش اللبناني ينتشل 6 جثث لمهاجرين إثر غرق قارب قبالة سواحل......
(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى في الجمعة الثانية من رمضان
(فيديو) مواجهات بين فلسطينيين وجنود الاحتلال بالمسجد الأقصى ......
المزيد
(فيديو وصور) ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى
(فيديو وصور) ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى...
ملك الأردن والرئيس الفلسطيني يبحثان «التصعيد» الإسرائيلي الأخير في القدس
ملك الأردن والرئيس الفلسطيني يبحثان «التصعيد» الإسرائيلي ......
10 قتلى بينهم ستة جنود سوريين حصيلة القصف الإسرائيلي في محيط دمشق
10 قتلى بينهم ستة جنود سوريين حصيلة القصف الإسرائيلي في محيط......
مفوضة حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في عمليات القتل «المروعة» في السودان
مفوضة حقوق الإنسان تطالب بفتح تحقيق في عمليات القتل ......
ارتفاع حصيلة الاشتباكات القبلية بغرب دارفور إلى 210 قتلى
ارتفاع حصيلة الاشتباكات القبلية بغرب دارفور إلى 210 قتلى...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط