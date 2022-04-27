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ملك الأردن والرئيس الفلسطيني يبحثان «التصعيد» الإسرائيلي الأخير في القدس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 أبريل 2022, 10:40 مساء
ملك الأردن والرئيس الفلسطيني يبحثان «التصعيد» الإسرائيلي الأخير في القدس
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه، الرئيس الفلسطيني محمود عباس. (الإنترنت)
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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه في عمّان، الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه «التضييق الإسرائيلي» الذي طال أخيرًا المصلّين المسلمين والمسيحيين في القدس.

وقال الديوان الملكي إن الزعيمين بحثا «التصعيد» الإسرائيلي الأخير في القدس، وعملية السلام. ونقل البيان عن الملك تأكيده خلال اللقاء أن «التضييق الذي طال المصلّين (المسلمين) في القدس، وتقييد حركة المسيحيين والتأثير على احتفالاتهم الدينية أمر مرفوض»، بحسب «فرانس برس».

استعادة الهدوء في المدينة المقدّسة
ودعا العاهل الأردني إلى «العمل بشكل حثيث مع الدول الفاعلة والمجتمع الدولي لاستعادة الهدوء في المدينة المقدّسة، ومنع تكرار ما تتعرض له من اعتداءات على المقدّسات الإسلامية والمسيحية والأهالي فيها».

وتعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن العام 1994، بإشراف المملكة ووصايتها على المقدّسات الإسلامية في القدس التي كانت كسائر مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلّها الدولة العبرية العام 1967.

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واندلعت أعمال عنف في منتصف أبريل في باحة المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة بن متظاهرين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في مواجهات أثارت خشية من حصول تصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وعشية عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية عرقلت حواجز للشرطة الإسرائيلية وصول مصلّين مسيحيين إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور.

 تقييد حق المسيحيين في الوصول الحرّ وغير المقيد إلى كنيسة القيامة
وأكد الأردن يومها أن «جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسيحيين في الوصول الحرّ وغير المقيد إلى كنيسة القيامة لتأدية شعائرهم الدينية، بما في ذلك فرض القيود العددية على المصلين، مرفوضة ومدانة».

والأربعاء، جدّد العاهل الأردني خلال لقائه عبّاس «رفضه لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف». وأكّد الملك أن «الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها».

من جهته، أعرب عباس عن «تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك الداعمة لصمود الفلسطينيين، والحفاظ على هوية المدينة المقدسة وحماية مقدساتها، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها».

وأسفرت مواجهات الأسبوع الماضي عن جُرح أكثر من 250 فلسطينيًا. وأغلقت السلطات الإسرائيلية التي تشرف على الدخول إلى الحرم القدسي المعابر التي تسمح لفلسطينيي الضفة الغربية بالتوجه إلى القدس.

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